Sony Xperia 10 VI: immagini e caratteristiche svelate da un leak

Il prossimo 17 maggio si terrà un evento Xperia, confermato da Sony: ovviamente il protagonista principale dovrebbe essere il nuovo modello di punta Xperia 1 VI, ma pare che si sarà spazio anche per un’altra novità. Un noto insider ha pubblicato una sfilza di immagini dedicate a Sony Xperia 10 VI, svelando varie caratteristiche del prossimo medio gamma in arrivo.

Sony Xperia 10 VI: cosa aspettarsi dal prossimo mid-range del brand, in arrivo a maggio

Crediti: EvLeaks (X/Twitter)

L’insider in questione è Evan Blass, uno dei leaker tech più affidabili sulla piazza e nelle ultime ore ha pubblicato varie immagini pubblicitarie che “confermano” design e alcuni dettagli relativi a Sony Xperia 10 VI. Il successore del modello lanciato nel 2023 presenta una differenza notevole, che salta subito all’occhio: rispetto al precedente Xperia 10 V (dotato di un trittico di fotocamere), il nuovo dispositivo presenta una doppia fotocamera. Perde il teleobiettivo e restano un sensore principale (con zoom 2X) ed uno ultra-grandangolare.

Crediti: EvLeaks (X/Twitter)

Frontalmente i due smartphone sono identici, con ampie cornici e una selfie camera posizionata lungo il bordo superiore; il retro di Xperia 10 VI presenta invece un look leggermente rinnovato. La doppia fotocamera è inserita in un modulo a capsula e i due sensori sono separati dal flash LED. È presente un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie e lungo il bordo destro trova spazio il lettore d’impronte digitali (integrato nel tasto di accensione). Non è certo ma è probabile che ritroveremo le certificazioni IP65/IP68 del predecessore.

Crediti: EvLeaks (X/Twitter)

Per ora non ci sono altri dettagli su Sony Xperia 10 VI: non appena arriveranno altre novità aggiorneremo questo articolo con quanto trapelato. Nel frattempo ricordiamo le specifiche di Xperia 10 V, mosso dallo Snapdragon 695, dotato di connettività 5G e di uno schermo OLED da 6.1″ Full HD+ in 21:9, con protezione Gorilla Glass Victus. Presenti all’appello una batteria da 5.000 mAh ed una fotocamera da 48 + 8 + 8 MP, il tutto con un prezzo di listino di 449€.

