Torna il NO IVA MediaWorld: sconti tech IMPERDIBILI, ma solo per 2 giorni!

É tornata una delle iniziative promozionali più apprezzate in Italia: il NO IVA MediaWorld è di nuovo disponibile e lo sarà fino al 5 maggio (quindi solo per due giorni) con tanti prodotti a prezzo scontato (del 18,04%). Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come fare per risparmiare sul meglio della tecnologia!

NO IVA MediaWorld: sconti super su Samsung, iPhone, Redmi, Xiaomi, Realme e tanti altri | 4 & 5 Maggio 2024

La promozione NO IVA durerà fino al 5 maggio e, come anticipato poco sopra, prevede lo scorporo dell’Iva ed uno sconto del 18,04%. Lo sconto viene applicato direttamente al carrello e quindi sarà visibile solo dopo aver inserito il prodotto nello stesso. Una segnalazione: l’iniziativa NO IVA è dedicata esclusivamente ai possessori della carta MediaWorld Club: si tratta del programma fedeltà dello store ed è possibile effettuare l’iscrizione gratis (tramite questo link). Inoltre, a differenza di quanto avvenuto la volta precedente, a questo giro la promozione è disponibile sia tramite tramite l’app per smartphone di MediaWorld (disponibile su Android e iOS) che attraverso la pagina web e in negozio.

Per quanto riguarda le categorie di prodotti in promo troviamo grandi e piccoli elettrodomestici, computer, TV, smartphone, tablet e non solo. Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione per scoprire tutte le occasioni del NO IVA MediaWorld. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Prodotti esclusi dall’iniziativa

Qui trovi termini e condizioni mentre di seguito la lista dei prodotti non compresi nella promozione. SONO ESCLUSI dall’iniziativa in Negozio Sito e APP:

Tutti i prodotti della promozione “APPLE WATCH WEEK” (2-8 maggio);

Tutti i prodotti della promozione “LA TECNOLOGIA CHE TI PREMIA” (26 aprile – 9 maggio);

Tutti i Droni;

Tutti i prodotti a marchio Miele;

Tutti i prodotti Smeg Linea Fab (codici allegati);

Tutti i prodotti a marchio Dreame;

Tutti i prodotti a marchio Dyson;

Tutti i TV a marchio OK e PEAQ;

Tutte le console e visori;

Tutti i prodotti della tabella B;

Tutti gli accessori TLC, IT, Gaming e Storage (codici allegati);

Le Entertainment card;

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati.

SONO ESCLUSI dall’iniziativa nel Sito e APP

Tutti i prodotti della promozione “EFFICIENZA ENERGETICA ONLINE (29 aprile – 9 maggio)

