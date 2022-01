iQOO 9 e 9 Pro vogliono stupire nella fotocamera: nuovo sensore Gimbal e molto altro

Da poco iQOO ha rivelato la data di uscita della sua serie 9, quella corrispondente ai flagship del brand. Mai come stavolta, l'obiettivo di iQOO 9 e 9 Pro è stupire in ogni reparto, tanto che ci saranno due sensori inediti a fare da novità per la fotocamera.

iQOO 9 e 9 Pro: fotocamera Gimbal Samsung GN5 e ultra-grandangolare FoV 150°

La prima notizia che viene fuori è che iQOO 9 e 9 Pro si avvarranno di un sensore principale da 50 MP, ma non uno qualsiasi. Infatti, sarà utilizzato per la prima volta il Samsung ISOCELL GN5, nuova generazione con stabilizzazione Gimbal e capacità di scatto tra le più stabili sul mercato. Per capirne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

Oltre a questo, sul modello Pro vi sarà un ulteriore sensore da 50 MP, il Samsung ISOCELL JN1, che si avvale dell'ampio ultra-grandangolare con FoV a 150°, in maniera similare a quanto accadrà con Realme GT 2 Pro, visto che saranno tra i primi ad utilizzarlo.

Insomma, pare proprio che stavolta iQOO abbia voluto fare un salto di qualità rispetto a vivo, che non ha ancora dato notizia sui suoi prossimi X80, che in questa occasione staranno a guardare i cugini prima di avvalersi di questi sensori. Vi lasciamo, in ogni caso, l'approfondimento dedicato alla serie iQOO 9, così da conoscere tutti gli altri dettagli.

