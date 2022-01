ASUS ZenFone 9: il software svela come dovrebbe essere

Seguendo la scia di tutti i top gamma pensati per il 2022, anche per ASUS sembra arrivato il momento per ZenFone 9. Infatti, il prossimo flagship della casa taiwanese è comparso per mostrare una feature che dovrebbe essere presente con Android 12, mostrando parte del suo design.

ASUS ZenFone 9: doppia fotocamera e design più futuristico?

Come si presenta il possibile e prossimo ZenFone 9? Il nuovo flagship sembra voglia andare incontro ad un restyling totale del suo design. Infatti, oltre a cornici squadrate, possiamo vedere anche un alloggio fotocamera sgombro da bumper e composto da due sensori più grandi. Per come è impostato lo stile, sembra che ASUS voglia avvicinare gli ZenFone ai ROG Phone, ma è molto probabile che il design sia in via di definizione.

Molto curioso il fatto che si possa scorgere, seppur in maniera non chiarissima, l'entità dei sensori fotocamera. Il primo dovrebbe essere da 50 MP, mentre il secondo pare si attesti a 12 MP, probabilmente per il grandangolo. Per il resto, è facile fare supposizioni hardware con l'adozione di un chipset Snapdragon 8 Gen 1 oppure, nel caso vi fossero due modelli, anche di un MediaTek Dimensity 9000. Chiaramente, come anticipato in apertura, il software dovrebbe essere proprio Android 12 pre-installato.

Sebbene siamo in fase embrionale, conoscere i primi dettagli del nuovo ASUS ZenFone 9 apre ad un nuovo outsider della categoria, come già fatto per i modelli della serie 8, tra dimensioni compatte e fotocamera rotante.

