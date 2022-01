ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro punteranno tutto sulla continuità

Insieme allo ZenFone 9, ASUS presenterà anche la nuova generazione di smartphone da gaming, ROG Phone 6 e 6 Pro. Anche per questi due modelli, il presunto design è svelato da alcune feature del software che li compone, da cui poi provare a carpirne le prime specifiche tecniche.

ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro: cosa si cela dietro ai due nuovi gaming phone?

La prima cosa che salta all'occhio per i render mostrati è la continuità nello stile. Infatti, entrambi i ROG Phone 6 provano a migliorare quanto fatto dalla serie 5 e la serie 5S. Da qui però iniziano a vedersi le differenze tra i due smartphone, visto che l'alloggiamento del second display LED RGB è disposto in modo diverso. Non è escluso che forse il modello Pro si possa avvalere di un vero schermo secondario, ma è tutto da confermare. I bordi sembrano squadrati, ma non sappiamo se resteranno tali.

Il modulo fotocamera è anch'esso rivisitato, diventando più ampio e componendo comunque un trittico di sensori. Facile aspettarsi un buon modulo da 50 MP, ma chiaramente, come spesso accade, il comparto di questi smartphone non è proprio il punto di forza.

Non ci sono dettagli in merito al resto dell'hardware, ma ROG Phone 6 e 6 Pro difficilmente si distaccheranno dalle soluzioni Qualcomm, abbracciando Snapdragon 8 Gen 1. Questo, ovviamente, salvo novità. Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane al fine di capire come si delineeranno definitivamente questi due modelli.

