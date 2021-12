ASUS ZenFone 8/8 Flip si aggiornano ad Android 12 | Download

Come previsto da calendario, sta ufficialmente partendo il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 per la serie ASUS ZenFone 8, compreso il modello Flip. Per il momento pare che il major update sia in fase di roll-out solamente sul modello più compatto, ma è soltanto questione di tempo prima che arrivi a tutti. Il mese di dicembre è infatti quello scelto come finestra temporale per il major update per ambedue i modelli.

È partito l'aggiornamento ad Android 12 per ASUS ZenFone 8

Dopo Samsung e OnePlus, ASUS è così l'ultimo produttore ad aver rilasciato l'aggiornamento stabile che porta l'ultima versione del robottino verde sui propri top di gamma. Il firmware in fase di rilascio è quello siglato come 31.1004.0404.73 su Zenfone 8 e 31.1004.0404.61 su ZenFone 8 Flip e occupa circa 3 GB. Oltre alle novità importate dallo stesso Android 12 e alle patch di sicurezza di novembre, la ZenUI di ASUS mantiene un approccio abbastanza stock e in linea con l'OS di Google.

Come tutti i major update del genere, anche l'arrivo di Android 12 per ASUS ZenFone 8 e 8 Flip sarà diviso in scaglioni, pertanto non arriverà a tutti nello stesso momento. Per il momento non sembra che in Italia sia ancora partito, ma il roll-out potrebbe partire già nelle ore successive alla pubblicazione di questo articolo.

Nel caso non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica Android 12 per ASUS ZenFone 8

Scarica Android 12 per ASUS ZenFone 8 Flip

Ecco il changelog completo:

Sistema aggiornato ad Android 12

Rinnovate app Mobile Manager, Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore audio, Impostazioni, Trasferimento dati, Backup locale, Setup Wizard, Aggiornamenti del sistema

Pannello Impostazioni rapide, barra delle notifiche e pannello del volume adattati al design di Android 12

Aggiunta Privacy Dashboard, indicatori della fotocamera e del microfono, mostra l'accesso agli appunti, l'accesso alla posizione approssimativa e le funzioni di accesso al microfono

Sostituito ASUS Safeguard con Android 12 Emergency SOS

Introdotto il nuovo design della pagina dei widget in Launcher. Modificata la posizione dell'opzione screenshot e rimosse le icone dell'app hot seat nella pagina Panoramica

Rimossa l'opzione di layout Impostazioni rapide nelle impostazioni dello schermo

ASUS Phone ha rimosso il supporto per le chiamate SIP poiché Android 12 non supporta nativamente le chiamate SIP

Alcune app di terze parti non sono ancora compatibili con Android 12

