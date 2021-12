Recensione tapis roulant Xiaomi WalkingPad R1-H: evoluzione della specie

È incredibile la velocità in cui alcune tecnologie si evolvono in poco tempo. E no, non mi riferisco solo al mondo degli smartphone o dei dispositivi mobili in generale, ma a tutti quei prodotti smart che, fino a pochi anni fa, erano impossibili addirittura da immaginare. Lo abbiamo visto con gli elettrodomestici smart, lo abbiamo visto con i monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita, ma lo abbiamo visto anche con tutta una serie di prodotti pensati per migliorare la propria forma fisica, rimanendosene comodamente in casa.

Ed è proprio quest'ultima una delle categorie che, nel tempo, si è evoluta più velocemente: se vi è piaciuto il WalkingPad R1 Pro, uno degli ultimi gioielli nati sotto l'ala protettiva di Xiaomi, sicuramente verrete catturati del nuovo WalkingPad R1-H, un prodotto che porta con sé tutte le ottime caratteristiche del modello precedente e si arricchisce di funzionalità e dettagli che lo rendono “quasi” perfetto e profondamente più sicuro.

Insomma, è un modello tecnicamente molto simile alla versione Pro, ma sotto al suo aspetto relativamente “semplice” nasconde una serie di idee che lo fanno salire di diritto sul podio tra i migliori tapis roulant pieghevoli da salotto non solo di Xiaomi, ma dell'intero settore.

Recensione WalkingPad R1-H: come il Pro, ma migliore

Design e materiali

In linea del tutto generale, le novità più importanti introdotte con il WalkingPad R1-H stanno proprio nel design e nella struttura. Da aperto è grande 145x78x105 cm, il che sottolinea quanto la pena sia comoda e spaziosa, ma è da chiuso che diventa ancora più interessante: con un ingombro di 16x70x105 cm, è talmente compatto che lo si potrebbe quasi posizionare dietro una porta.

Integra poi una barra per il sostegno, che a differenza di quella che abbiamo visto nel WalkingPad R1 Pro è molto più evoluta e sicura: nel modello precedente la struttura era molto più semplice e basica, mentre nel WalkingPad R1-H non solo tutto il supporto trasmette una sensazione di maggiore solidità, ma include anche due maniglie laterali (pieghevoli) che garantiscono un grip ed una sicurezza migliori.

Superiormente alla barra poi, quelli di KingSmith hanno posizionato un foro rivestito in gomma che dovrebbe svolgere una funzione di stand per smartphone e tablet, hanno integrato il tipico meccanismo a scorrimento per regolarne l'altezza, il tutto senza rinunciare alla sicurezza: al centro della struttura è presente una clip magnetica con una corda, la cui estremità andrà attaccata al propri vestiti in modo da bloccare immediatamente tutto il sistema qualora si dovesse cadere o si dovessero avere problemi.

Nella zona inferiore del WalkingPad R1-H continuano ad essere posizionate due ruote per agevolarne gli spostamenti, ed continua ad essere la base stessa la zona sulla quale il tapis roulant si reggerà da chiuso: è piatta e larga abbastanza da permettere al WalkingPad R1-H roulant di stare in piedi da piegato senza la necessità di altri supporti. In soldoni, in questo modo sarà più semplice anche trovare un posto in cui riporlo quando non lo si usa.

Infine, il display continua ad essere posizionato nella zona superiore della base e non introduce alcuna novità di rilievo: permette di tenere sotto controllo le informazioni base del proprio allenamento, come la velocità, i chilometri percorsi, le calorie bruciate etc.

Funzionamento e caratteristiche tecniche

In quanto a funzionamento e caratteristiche tecniche non ci sono novità di rilievo rispetto alla versione Pro. Anche il WalkingPad R1-H è un tapis roulant pieghevole in grado di raggiungere i 10 km/h di velocità massima, ed anche in questo modello permette di impostare l'andatura in un range che varia tra gli 0.5 Km/h ed i 10 Km/h. In soldoni, soprattutto grazie all'ottima struttura di sostegno dotata anche delle maniglie laterali, è piuttosto palese che se la stragrande maggioranza di tapis roulant da scrivania sono fatti per “camminare” sul posto, il WalkingPad R1-H è un prodotto nato e pensato per permettere anche la corsa.

Tutta la sua struttura è realizzata in metallo con alcuni inserti in plastica, e la sua rigidità gli permette di supportare un carico massimo di ben 110 Kg. Insomma, è un prodotto molto versatile che, tra l'altro, può essere utilizzato in due modalità: camminata e corsa.

La modalità camminata ha una velocità massima di 6 km/h e si attiva accendendo il tapis roulant ma senza alzare la barra di sostegno: in questo modo lo Xiaomi WalkingPad R1-H è praticamente identico al Walkingpad A1. Per attivare la modalità corsa invece, basterà sollevare il manubrio di sostegno che, tra le altre cose, può essere regolato anche in altezza.

Ma così come la versione precedente (e la stragrande maggioranza dei tapis roulant pieghevoli) anche il WalkingPad R1-H continua ad essere caratterizzato da una grande limitazione: è ad inclinazione fissa e non variabile. Ma, parliamoci chiaro, si tratta di un compromesso tutto sommato più che accettabile, soprattutto considerando l'ingombro molto ridotto del prodotto.

Sia che si stia utilizzando la modalità camminata o che si stia utilizzando la modalità corsa, il WalkingPad R1-H può essere gestito manualmente o automaticamente. La gestione manuale viene affidata ad un piccolo telecomando che permette l'accensione del tapis roulant, lo switch tra le modalità e la modifica della velocità di funzionamento.

La gestione automatica invece, sfrutta tre sensori che sono stati posizionati sulla base del tappeto, con i quali si potrà regolare la modalità in maniera adattiva: la base è stata sostanzialmente divisa in tre sezioni, camminando su quella anteriore si aumenterà la velocità, posizionandosi al centro si manterrà una velocità costante, mentre posizionandosi sulla parte posteriore si decelererà.

Applicazione e funzionalità smart

Anche il WalkingPad R1-H può essere gestito tramite l'app dp KS Fit, disponibile sia per Android che per iOS, con la quale si potranno sostanzialmente utilizzare le stesse funzionalità viste nella versione Pro e che si connette al dispositivo tramite una connessione Bluetooth. Ed anche se le funzionalità smart potrebbero sembrare piuttosto basilari (ed attualmente l'applicazione è disponibile solo in lingua inglese), si tratta di un'integrazione ben fatta, funzionale e soprattutto veloce nei tempi di risposta: una volta connesso il tapis roulant, i segnali che lo smartphone invierà allo WalkingPad R1-H verranno subito eseguiti, con un lag praticamente nullo.

Tramite questa applicazione, in sostanza, si potranno gestire tutte le funzionalità e le modalità del dispositivo. Lo si potrà accendere e spegnere, ma si potranno anche scegliere le diverse modalità e impostare la velocità di andatura. L'interfaccia grafica è intuitiva e ben fatta e, una volta dato il via ad una corsa o ad una camminata, l'applicazione metterà a disposizione dell'utente una schermata riepilogativa nella quale verranno visualizzate tutte le informazioni più importanti: queste info possono anche essere personalizzate e verranno poi sincronizzate in un vero e proprio calendario di attività fisiche, in modo da avere sempre sotto controllo i propri allenamenti.

La cosa più interessante di KS Fit è che tutti i dati dei propri allenamenti si potranno sincronizzare, anche in maniera automatica, con l'applicazione Salute di Apple o con Google Fit, in modo da poter avere accesso alle integrazioni con gli “hub” di gestione delle attività fisiche integrati nativamente in Android o iOS.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo ufficiale del WalkingPad R1-H è di 796,50 euro, ma tramite il box in basso lo potreste acquistare in sconto a 522,70 euro. E sì, è inutile sottolineare che non si tratta di un prezzo adatto a tutte le tasche, con il quale probabilmente ci si potrebbe portare a casa un modello tradizionale anche con inclinazione variabile. Il punto però, è che nel WalkingPad R1-H quelli di KingSmith sono riusciti ad integrare tutte le funzionalità più importanti, in un prodotto estremamente compatto e versatile.

La velocità massima di 10 Km/h, la struttura di sostegno migliorata e più sicura, il supporto per smartphone e la possibilità di ripiegarlo con un ingombro molto ridotto, lo rendono senza dubbio tra i migliori esponenti della categoria. Quando le aziende troveranno il modo di poter regolare anche l'inclinazione di percorrenza in un prodotto così compatto, questi dispositivi diventeranno un vero e proprio punto di riferimento.







