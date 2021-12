Utenti Samsung, occhio ai malware nel Galaxy Store

Per quanto Samsung provi a tenere i propri smartphone al sicuro, alcune segnalazioni hanno evidenziato la presenza di malware dentro al Galaxy Store. Evidentemente ci sono delle app che sono riuscite a sfuggire ai controlli che l'azienda sud-coreana è solita fare sui software distribuiti dal proprio store online. Da praticamente sempre, Samsung è solita offrire un'alternativa a pressoché ogni app Google: ecco, quindi, che su ogni smartphone e tablet Samsung c'è sia il Play Store che il Galaxy Store.

Hai uno smartphone Samsung? Fai attenzione a quali app scarichi dal Galaxy Store

Purtroppo il lavoro svolto da Samsung non è bastato dall'evitarle la presenza di app malevoli sul suo Galaxy Store. Come segnala l'insider Max Weinbach, sullo store Samsung sono state scovate alcuni finti clone di Showbox, app già di per sé piuttosto illegittima essendo realizzata per offrire gratis film e serie TV protetti da copyright. Fortunatamente i servizi Google offrono uno strato protettivo in aggiunta a quello fallato di Samsung e quindi l'installazione di queste app non viene completata.

I gave Huawei shit for this, gonna do it to Samsung too.



Samsung is hosting literal malware on the Galaxy Store. Google's anti-virus protection software, built into Play Services, stops the install.

I've found at least 5 of these apps in a row on the Galaxy Store. pic.twitter.com/LiiDJtGwmb — Max Weinbach (@MaxWinebach) December 27, 2021

A intervenire è Google Play Protect, segnalando all'utente che quella che si sta provando a installare è un'app che potrebbe compromettere lo smartphone. Basta prenderne il file APK e passarlo su uno strumento scova-virus come VirusTotal per sottolinearne la malignità. La scansione evidenza la presenza di svariati riskware e adware, cioè virus pensati per mostrare pubblicità di dubbia lega e compromettere la stabilità del dispositivo.

Alcune di queste app richiedono persino autorizzazioni sensibili come l'accesso alla rubrica, al telefono e al registro delle chiamate. A un'analisi più dettagliate, questi cloni di Showbox non contengono trojan e malware ma sono comunque in grado di scaricarne mentre sono in esecuzione. Purtroppo le centinaia di recensioni (perlopiù negative) accumulate su queste app significa che diversi utenti Samsung sono caduti nella trappola.

