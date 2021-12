Midea M7 è il robot aspirapolvere più potente sotto i 150€

Avete bisogno di un alleato fidato per le pulizie di casa? Pensate che per avere qualità ed affidabilità bisogna spendere una fortuna? Niente paura perché con meno di 150€ potrete portarvi a casa un robot aspirapolvere dal rapporto qualità/prezzo super: Midea M7 torna in sconto con coupon su GShopper, con tanto di spedizione EU!

Midea M7 è in offerta su GShopper: il risparmio è assicurato con questo coupon

Dotato di un motore con una potenza di aspirazione fino a 4.000 PA, il robottino aspirapolvere Midea M7 si presenta come una soluzione minimale ed elegante, economica e completa. Il dispositivo è dotato di un sistema di navigazione smart LDS in grado di mappare l'ambiente con precisione: il tutto si traduce in una pulizia accurata e zero incidenti. Ciliegina sulla torta, oltre ad aspirare il robot offre anche la funzione di lavapavimenti. Lato autonomia, parliamo di circa 160 minuti di utilizzo. Per concludere, Midea M7 arriva con una pratica applicazione, in modo da poter visualizzare in modo preciso le aree da pulire.

Il robor aspirapolvere Midea M7 scende di prezzo con codice sconto sullo store GShopper, con spedizione direttamente dai magazzini europei.

