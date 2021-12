Teclast P25 in sconto: l’erede di P20HD arriva su Banggood

Il produttore cinese ci ha abituato a tutta una serie di soluzioni accessibili (anche per quanto riguarda i convertibili), con terminali per tutte le esigenze e – soprattutto – per tutte le tasche. E anche stavolta la compagnia ha deciso di puntare su un dispositivo economico, dedicato a chi è alla ricerca di un tablet low cost: Teclast P25 è l'erede del modello budget P20HD ed ora è disponibile all'acquisto anche se Banggood, ovviamente ad un prezzo goloso (grazie al codice sconto dedicato)!

Teclast P25: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet low budget

Design e display

Il nuovo dispositivo di Teclast si presenta fin da subito come un prodotto economico ed accessibile, votato alla multimedialità: frontalmente abbiamo un ampio display IPS da 10.1″ con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel) e rapporto in 16:10, mentre il corpo è sottile e leggero, realizzato in metallo e dotato di bordi arrotondati. Lungo i bordi sono presenti due speaker, per godere a pieno dei propri contenuti preferiti.

Scheda tecnica

Il comparto tecnico si basa sul chipset Allwinner A133, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile tramite micro SD. Lato software troviamo Android 11 mentre per l'autonomia troviamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite Type-C. Non mancano un ingresso mini-jack, BT 4.2, Wi-Fi ed una fotocamera da 5 MP (2 MP per le videochiamate).

Insomma, ci troviamo di fronte ad un prodotto da salotto o da “battaglia”: se cercate un tablet super economico da maltrattare a più non posso, da utilizzare per i più piccoli o semplicemente per guardare video e navigare mentre siete a letto o sul divano (con un display ben più ampio rispetto a quello di uno smartphone) allora si tratta di certo di un prodotto da non sottovalutare, specialmente al prezzo a cui viene proposto.

Codice sconto Teclast P25: prezzo e offerte

Il nuovo tablet low cost Teclast P25 debutta su Banggood ed è già in offerta con codice sconto ad un prezzo super intrigante.

