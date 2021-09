Teclast F5: il convertibile low cost scende a prezzo bomba

Siete in cerca di un notebook economico votato alla produttività? Allora non fatevi scappare Teclast F5, convertibile low cost in offerta con codice sconto (ovviamente con tanto di spedizione dall'Europa): una soluzione perfetta e per tutte le tasche grazie allo store Banggood!

Codice sconto Teclast F5: il convertibile 2 in 1 per tutte le tasche

Dotato di un corpo in metallo e una cerniera che consente di inclinare il terminale di 360°, Teclast F5 è un convertibile economico ed affidabile, equipaggiato con un display touch da 11.6″ con risoluzione Full HD e cornici ottimizzate. Il corpo ha uno spessore di appena 13 mm ed un peso di 1 Kg: insomma, si tratta di una soluzione pensata per l'utilizzo in mobilità e privo di ingombri. A muovere il terminale troviamo il processore Intel N4100, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. Il software a bordo è Windows 10 mentre se siete curiosi di saperne di più qui trovate la nostra recensione.

In basso trovate il link all'acquisto dedicato al convertibile low cost Teclast F5, insieme al codice sconto da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box presente qui sotto oppure il coupon, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu