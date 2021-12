Revolut arriva su Huawei AppGallery | Download

Lo store proprietario di Huawei, AppGallery, nel corso dei mesi si è arricchito di servizi e applicazioni molto utili per il quotidiano. L'ultimo arrivo è quello dell'app finanziaria Revolut, che da oggi può essere scaricata su AppGallery su tutti gli smartphone di Huawei.

Revolut su Huawei AppGallery: cosa si può fare con l'app finanziaria?

Per chi non conoscesse Revolut, parliamo di una delle maggiori FinTech al mondo, che vi permette di aprire un conto bancario totalmente gratuito (quanto meno nel suo pacchetto standard) e da lì vi permette di gestire le vostre finanze direttamente dallo smartphone.

Infatti, semplifica l'esperienza dell'utente invitandolo a gestire le finanze attraverso un’unica piattaforma intuitiva e accessibile; grazie a una visibilità completa di entrate e uscite, risparmi e investimenti, permette ai consumatori di avere il pieno controllo delle proprie finanze personali.

Con la sola applicazione, Revolut offre molteplici funzionalità, come le numerose soluzioni tra carte, bonifici conti multi-valuta e offerte quali Revolut Stays che offre fino al 10% di cashback per le prenotazioni di alloggi in tutto il mondo. E per chi la scarica da AppGallery, ha accesso all'offerta che prevede due mesi gratis del servizio Premium per un valore di 29.25€. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2021.

L'applicazione Revolut è quindi già disponibile al download dallo store di servizi di Huawei e di cui vi lasciamo il link dedicato.

Revolut | AppGallery | Download

