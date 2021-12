Xiaomi 12 Pro smontato: com’è fatto il nuovo top di gamma

I nuovi modelli della serie principale di Xiaomi sono finalmente ufficiali – purtroppo, per ora solo in Cina. L'evento di lancio ci ha svelato tutto sui terminali ma se siete curiosi di saperne di più e di scoprire ancora più da vicino Xiaomi 12 Pro, allora godetevi il flagship smontato in questo video teardown!

Xiaomi 12 Pro: un video teardown ci mostra i segreti del flagship

A distanza di pochissimo dalla presentazione dei flagship, ecco che Xiaomi 12 Pro è già oggetto dei primi test. Abbiamo visto il dispositivo scrutato in cerca di anomalie nelle temperature ed ora abbiamo invece un video teardown. Nella clip abbiamo una panoramica interna di Xiaomi 12 Pro e di tutte le parti che lo compongono; il tutto è disposto in modo maniacale, con una struttura chiara e facile da comprendere. Gli interno del flagship presentano una struttura a sandwich, con tre strati sovrapposti (una volta tolta la back cover). Ma bando alle ciance, ecco il video in questione.

Per quanto riguarda le temperature, all'interno dello smartphone troviamo uno strato per la dissipazione del calore, insieme ad una lamina in rame aggiuntiva ed un sistema VC da 2900 mm2; tutto per garantire il corretto funzionamento dello Snapdragon 8 Gen 1 ed evitare surriscaldamenti. Comunque, per una panoramica completa ed approfondita è bene godersi il video!

