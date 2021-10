ASUS rilascia la roadmap Android 12 ufficiale per ZenFone e ROG Phone

Con l'evento Google I/O 2021 era arrivata anche Android 12 Developer Preview, l'ultima versione dell'OS di Mountain View, inizialmente disponibile anche per ASUS ZenFone 8. Come da tradizione, tutti i principali brand di telefonia hanno dato il via al rilascio delle rispettive release sperimentali: realtà come Xiaomi, OnePlus, OPPO e Realme sono partite in quarta. Alla lista ora si aggiunge anche ASUS: in questo articolo vi spieghiamo come fare per provare Android 12 Beta su ZenFone 8, ma anche la roadmap ufficiale per gli altri ZenFone e ROG Phone.

Aggiornamento 22/10: dopo la Beta per ZenFone 8, ASUS pubblica la roadmap ufficiale per gli ZenFone e ROG Phone compatibili. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

ASUS Android 12: Beta su ZenFone 8 e roadmap ufficiale (con ROG Phone)

Ovviamente è bene tenere a mente che la priva versione di Android 12 Beta per ZenFone 8 è una release sperimentale, destinata ad un pubblico esperto di modding e consapevole di eventuali rischi. Si tratta infatti di una release che potrebbe presentare problemi di instabilità e vari difetti. Prima di installare Android 12 è bene effettuare il backup dei dati personali dato che il dispositivo verrà resettato dopo l'installazione del firmware.

tenere premuti i pulsanti di accensione e aumento del volume fino al riavvio del dispositivo. Dopo il riavvio, vedrai apparire ‘Fastboot Mode' sulla quarta riga dello schermo. Quindi collega il tuo Zenfone 8 al PC tramite un cavo USB.

decomprimere il file immagine di Android 12, quindi utilizzare gli script seguenti per eseguire il flashing del telefono:

Windows : fare doppio clic sul file update_image.bat

Ubuntu : eseguire update_image.sh

MacOS : eseguire update_image_for_mac.sh

Attenzione : non scollegare il cavo USB e garantire una connessione stabile tra Zenfone 8 e il PC durante il processo di flashing.

Al termine dell'aggiornamento flash, sul terminale verrà visualizzato il messaggio “Download completato”. Premi il tasto Invio sulla tastiera per riavviare lo smartphone. Se sul terminale viene visualizzato il messaggio “Aggiornamento immagine non riuscito”, il flash non ha avuto successo. In questo caso, riprova o segnala il problema.

Parte la fase Beta | Aggiornamento 06/10

A mesi di distanza dall'inizio della fase AOSP Developer Preview, ASUS ZenFone 8 si sta preparando all'aggiornamento Android 12 Beta arricchito dalla ZenUI 8. In questi giorni, un po' tutti i produttori principali stanno facendo lo stesso, come nel caso di Xiaomi, Samsung, OnePlus, OPPO, Realme e vivo. ASUS ha ufficialmente aperto le porte a coloro che volessero testare con mano la nuova release software sul proprio ZenFone 8. Se foste interessati, potete effettuare la richiesta tramite il form disponibile sul forum ufficiale ZenTalk: avete tempo fino al 13 ottobre.

Svelata la roadmap ufficiale Android 12 su ZenFone e ROG Phone | Aggiornamento 22/10

Dopo la prima fase di Beta testing, ASUS si è adoperata per stilare quella che è la roadmap di aggiornamento ad Android 12 per quelli che sono i modelli compatibili, almeno inizialmente. Questa lista comprende sia gli ZenFone, sia i ROG Phone, quindi entrambe le espressioni smartphone del brand.

ASUS

ZenFone 8, ZenFone 8 Flip: dicembre 2021;

ZenFone 7: prima metà 2022

ROG

ROG Phone 5, 5S: Q1 2022;

ROG Phone 3: prima metà 2022

Per poterne sapere di più e ottenere tutte le informazioni necessarie su questi roll out, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del brand.

