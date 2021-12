Realme GT 2 Pro: tutto quello che sappiamo

Il 2021 di Realme è stato costellato da un cospicuo numero di modelli di quella che è la gamma top del brand, cioè la serie GT. Dopo il primo GT, GT Neo, Neo Flash, GT Master, Master Explorer, GT Neo 2 e Neo 2T, si comincia ora a parlare del futuro della serie. Proviamo a fare chiarezza e raccogliamo in questo approfondimento tutto quello che sappiamo – tra conferme e indiscrezioni – in merito al prossimo Realme GT 2 Pro (e al fratello minore GT 2).

Aggiornamento 07/12: Realme ha annunciato ufficialmente la data di uscita del suo GT 2 Pro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme GT 2 e GT 2 Pro: tutto quello che sappiamo finora

I primi dettagli

Le primissime indiscrezioni in merito a Realme GT 2 sono arrivate direttamente dalla dirigenza del brand ma si è trattato solo di una conferma della presenza di un chipset high-end di Qualcomm (della serie 8). Per quanto riguarda invece Realme GT 2 Pro, il dispositivo sarebbe stato certificato dall'EEC con la sigla RMX3301 anche se per il momento non vi è la certezza assoluta in merito all'identità del dispositivo.

Oltre a questa certificazione nei mesi scorsi si era già parlato di un modello Pro, sia tramite leak e sia tramite piccole voci ufficiali dai dirigenti del brand. Per il momento non è dato di sapere quale sia il design dei due modelli, né ci sono dettagli precisi sulle specifiche tecniche.

Display e possibili specifiche

Volendo fare delle ipotesi – basate anche su dettagli ufficiali – i prossimi Realme GT 2 e GT 2 Pro dovrebbero essere basati sullo Snapdragon 8 Gen 1. Per il resto delle caratteristiche si vocifera della presenza di un display 2K+, non curvo come si pensava, ma anche di un teleobiettivo; inoltre dovrebbe essere presente la super ricarica da 125W (anche se di recente ha cominciato a muoversi qualcosina anche in merito ad una potenza ben superiore).

A tutti questi dettagli si aggiunge non solo che il pannello utilizzato possa essere un AMOLED da 6.8″, ma che sarà dotato anche di 3 sensori per la fotocamera posteriore, nello specifico due da 50 MP ed appunto il già citato teleobiettivo da 8 MP. Inoltre, si vocifera che la selfie camera sarebbe da 32 MP. Le voci di questi sensori sono alimentate dal primo render del prossimo top gamma, che si mostra con un design molto particolare, fatto di bordi quadrati e bumper fotocamera sporgente e generoso.

Da un'altra indiscrezione, da parte di Bald Panda, la nuova serie GT 2 potrebbe segnare un nuovo record in fatto di storage per il brand. Infatti, pare che possa esserci l'inedito taglio da 512 GB, che spingerebbe ancor di più l'indiscrezione che vuole i nuovi flagship Realme più costosi.

Lato software i due modelli avranno di certo Android 12 al lancio (si spera!), sotto forma della nuova interfaccia proprietaria Realme UI 3.0.

Chiaramente per ora è ancora tutto molto nebuloso ed è bene prendere le varie indiscrezioni con le dovute precauzioni (almeno fino all'arrivo di leak più tangibili o di conferme ufficiali).

Realme GT 2 Pro – Prezzo e data di uscita

Nel frattempo si parla già del possibile prezzo di Realme GT 2 Pro: l'insider cinese DigitalChatStation risponde a quanto visto nelle scorse ore in merito all'aumento del prezzo dei top di gamma del brand.

La dirigenza ha confermato che l'azienda esplorerà la fascia dei 5.000 yuan (circa 676€ al cambio) ma secondo il noto leaker il modello GT 2 Pro dovrebbe arrivare ad un prezzo intorno ai 4.000 yuan (circa 541€) mentre i 5.000 yuan potrebbero essere riservati ad una versione speciale oppure ai tagli di memoria top. Inoltre, per il mercato Global, lo smartphone dovrebbe superare invece gli 800$, come confermato sempre dal brand.

Oltre a questo, il brand ha ufficializzato la data di uscita del suo nuovo top gamma. Infatti, pare proprio che andrà a sfidare Xiaomi (da confermare) e Motorola il prossimo 9 dicembre 2021, anticipando i cugini di OPPO e OnePlus nelle tempistiche.

