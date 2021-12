Xiaomi Mijia Hair Dryer H700 è l’asciugacapelli con display e non solo

Sebbene sia concentrata sul lancio dei suoi nuovi smartphone top gamma, Xiaomi ha anche un ecosistema, specie con Mijia, da ampliare. E questa volta è il turno dell'asciugacapelli Xiaomi Mijia Hair Dryer H700, il primo del brand dotato di display e molto altro.

Xiaomi Mijia Hair Dryer H700: come è fatto il nuovo asciugacapelli con display?

Non molto lontano dal modello H900, il top gamma della serie, il nuovo phon Mijia si presenta con un design molto elegante in alluminio di colore scuro. Oltre a ciò, abbiamo due tasti: uno slider per l'accensione e l'altro per gestire le varie funzioni. E passando proprio alle funzioni, partiamo da una velocità di erogazione del vento di 70 m/s, con un motore da 102.000 giri/min ed una doppia uscita per asciugatura rapida.

Ma la vera chicca è senza dubbio il display LCD a colori, che visualizza la temperatura raggiunta e la modalità di asciugatura che si sta utilizzando. Infine, l'Hair Dryer H700 supporta la tecnologia di controllo della temperatura smart al fine di evitare surriscaldamenti e danni ai capelli, con ben 6 modalità di asciugatura, con 2 velocità e 3 temperature diverse.

Quanto costa il nuovo asciugacapelli Xiaomi Mijia Hair Dryer H700? Esso ha un prezzo di circa 104€ (749 yuan), che non è sicuramente basso ma che entra di diritto nei prodotti medio-top gamma della categoria e, conoscendone la qualità solita, possiamo definirlo inquadrato. Per l'Occidente, le speranze sono rivolte non solo alla distribuzione ufficiale, ma anche agli store di importazione.