Il nuovo laptop Lenovo ha un tablet incastonato nella scocca

Lenovo ha in cantiere una nuova trovata, ideata soprattutto per gli indecisi fra l'acquisto di un notebook e di un tablet. Il solito Evan Blass ha pubblicato su Twitter le immagini della terza e nuova generazione della serie Lenovo ThinkBook Plus. Le immagini ritraggono il modello da 17″ in tutta la sua interezza, rivelandone la particolare natura ibrida.

Lenovo prepara un nuovo ThinkBook Plus con tanto di secondo schermo

Questo nuovo modello 2022 di Lenovo ThinkBook Plus integra un ampio schermo da 17″, ma l'occhio vi sarà sicuramente caduto sull'altro schermo. Sì, perché il notebook ha uno schermo secondario posto a fianco di tastiera e trackpad, un display touch a colori pensato per aumentare la produttività. Una nuova strategia commerciale rispetto allo schermo posteriore e-Ink che era stato utilizzato sul precedente modello da 13,3″ della serie ThinkBook Plus.

Grazie anche al pennino integrato, i creatori di contenuti potranno sfruttare questo display laterale per agire più minuziosamente sulle immagini visualizzate sullo schermo principale. Inoltre, dalle immagini trapelate vediamo che potrà essere utilizzato anche come schermo per avviare rapidamente le app mediante l'apposito menu di Windows 11.

Non sappiamo ancora nel dettaglio le specifiche di questo Lenovo ThinkBook Plus da 17″: probabilmente lo scopriremo ufficialmente in occasione del CES 2022 di Las Vegas.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il