Xiaomi Auto: qualcuno si è divertito a realizzare il primo modello

Xiaomi Auto, realtà automobilistica del brand presentata quest'anno, è entrata ormai nell'immaginario collettivo, tanto che sono venuti fuori i primi render. Infatti, un design ha realizzato quella che potrebbe essere la prima auto smart di Xiaomi, mostrando un modello di pregio e visivamente d'impatto.

Xiaomi Mi Car 1: dai concept render un'auto pazzesca e super smart

L'auto realizzata nel render ha di per sé ha un design che si avvicina molto alle Tesla, ma punta ad essere più futuristica e con un'impronta ancora più sportiva. Particolare la scelta dei fari LED semplicemente contornati, che si riflette in tutte le versioni realizzate. Sì, perché questo designer ha pensato bene di immaginare ben 4 modelli di Xiaomi Mi Car 1. Si parte dal modello Youth, con singolo motore, guida assistita e autonomia fino a 800 km.

Per chi vuole di più, il modello Pro ha un'autonomia fino a 700 km, un'accelerazione a 100 km/h in 4.5 secondi ed un doppio motore a 4 ruote motrici. Migliora questo scenario il modello Ultra, che ottiene LiDAR e uno 0-100 in soli 3.9 secondi. Infine, chiude il quartetto il modello Ultra Sport, con ben 3 motori, un'accelerazione 0-100 in appena 2.9 secondi ed un'autonomia fino a 650 km. Al loro interno, troveremmo poi un software personalizzato chiamato Mi Car OS.

Ma quanto potrebbero costare le Xiaomi Mi Car 1? Il design ha provato a dare una risposta anche a questo, facendo partire la gamma da circa 21.000€ (i 149.900 yuan del modello Youth), che non è affatto male per quanto si prospetta. Ovviamente, siamo ancora lontani dall'idea che Xiaomi ha dei suoi veicoli, ma se fossero così, avremmo dei seri competitor per Tesla.

