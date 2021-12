OnePlus: il CEO parla dei problemi con la ColorOS 12

C'era un tempo quando gli smartphone OnePlus montavano la ColorOS: bene, quei tempi sono tornati e questa volta in pianta stabile. Da quando OnePlus e OPPO si sono unite, la compagnia di Pete Lau ha progressivamente abbandonato la HydrogenOS in favore della ColorOS. Uno switch che è partito prima con la ColorOS 11 ma che ha preso corpo in particolar modo con l'ultima ColorOS 12. Per quanto questa sia una novità che riguarda la platea asiatica, abbiamo potuto constatare come anche la “nostrana” OxygenOS 12 abbia molto in comune con la ColorOS 12. In poche parole, la ROM occidentale manterrà il suo vecchio nome ma sotto al cofano sarà molto simile alla ROM OPPO.

Ecco perché gli smartphone OnePlus non si sono ancora aggiornati alla ColorOS 12

Purtroppo il passaggio ad Android 12 e quindi alla ColorOS 12 sta dando qualche gatta da pelare a OnePlus e OPPO. L'abbiamo potuto constatare anche qua con la OxygenOS 12, interrotta a causa dei troppi bug riscontrati dagli utenti. E sembra che stia accadendo lo stesso anche in Cina, al punto tale da aver spinto lo stesso CEO Pete Lau a pronunciarsi in merito su Weibo.

A causa delle critiche ricevute, il CEO di OnePlus ha spiegato quanto sia difficile il rilascio della ColorOS 12 sugli smartphone che montano la HydrogenOS. La compagnia si sta assicurando che questo processo di migrazione sia senza soluzione di continuità e che soprattutto non comporti alcuna perdita di dati o applicazioni da parte dei suoi clienti. Per questo, l'aggiornamento potrebbe richiedere più tempo del previsto, anche perché il team HydrogenOS è stato fuso e ridimensionato a quello ColorOS.

Oltre a ciò, Pete Lau ha anche che la prossima versione della ColorOS sarà più veloce e stabile. Ci vorrà tempo per vederla in azione, anche perché sappiamo che il debutto di OnePlus 10 Pro è dietro l'angolo.

