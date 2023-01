Xiaomi H700 è l’asciugacapelli agli ioni con display e super compatto, in sconto con Coupon

Per i fan di Xiaomi arriva un'ennesima novità allettante, specialmente per chi è in cerca di un fon potente, ad alta velocità e con caratteristiche top. Xiaomi Mijia Hair Dryer H700 è il gioiello della casa cinese, ora disponibile anche per noi occidentali con un codice sconto dedicato.

Codice sconto Xiaomi Mijia Hair Dryer H700: l'asciugacapelli agli ioni in offerta con Coupon

L'asciugacapelli agli ioni Xiaomi Mijia Hair Dryer H700 è una delle soluzioni premium del brand cinese. In questo caso la compagnia di Lei Jun ha alzato il tiro introducendo varie novità sia in termini di caratteristiche che di design. In quanto allo stile, ritroviamo il solito minimalismo di Xiaomi ma abbiamo anche un tocco hi-tech con un display LCD a colori.

Questo permette di visualizzare la temperatura e la modalità di asciugatura. Il dispositivo offre fino a 6 modalità, con 2 velocità differenti e fino a 3 livelli di temperatura. Entrando nello specifico, abbiamo una velocità di getto di 70 m/s ed un motore da 102.000 giri/min.

L'asciugacapelli agli ioni Xiaomi Mijia Hair Dryer arriva su Geekbuying ed è in offerta con codice sconto e spedizione gratis a poco meno di 100€.

