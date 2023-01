S23 Ultra: ecco come miglioreranno fotocamere, speaker e microfoni

Sembra proprio che Samsung Galaxy S23 Ultra sarà lo smartphone delle conferme più che delle sorprese. Samsung ci ha spesso abituati a vedere cambiamenti nel design ogni due generazioni, pertanto le vere novità dovrebbero arrivare con la futura serie S24, di cui non a caso si vocifera che avrà un teleobiettivo rivoluzionario. Ma ciò non significa che i top di gamma in arrivo non avranno cambiamenti, come ci suggeriscono gli ultimi leak circolati in rete.

Samsung Galaxy S23 Ultra avrà dalla sua diversi assi nella manica nel comparto multimediale

Se è praticamente certo che Samsung Galaxy S23 Ultra sarà molto simile a S22 Ultra, è altrettanto plausibile che le migliorie della gamma S23 andranno a rifinire alcuni aspetti del precedente top di gamma. Per esempio, secondo il leaker Ice Universe, S23 Ultra avrà dalla sua una più alta qualità degli speaker, specialmente nella riproduzione delle frequenze basse, che su terminali così piccoli rischia sempre di essere sacrificata. Sarebbero stati migliorati anche i microfoni, un passo in avanti sia per la registrazione dei video che per chi è solito usare il telefono come registratore vocale.

Come da tradizione, il modello Ultra è quello dove il comparto multimediale dà il meglio di sé, anche e soprattutto quando si parla di fotocamere. Come afferma il leaker, la sensoristica di S23 Ultra godrebbe di stabilizzazione e autofocus eccellenti, ricordandoci che questo modello dovrebbe essere il primo con sensore proprietario da 200 MP e non solo.

