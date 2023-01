LeTV S1 Pro ha uno stile familiare e c’è anche una sorta di Isola Dinamica

Il Capodanno cinese non è solo un momento di festa per il paese ma è ancora l'occasione ghiotta per piccoli lanci ed offerte. Per questo l'ex LeEco ha lanciato il suo nuovo smartphone budget: si tratta di LeTV S1 Pro, un terminale dal design davvero ispirato, forse decisamente troppo. Ecco tutti i dettagli sull'ultimo arrivato del brand tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

LeTV S1 Pro: tutto quello che c'è da sapere su specifiche e prezzo

In termini estetici, il nuovo modello dell'ex LeEco arriva con un look decisamente familiare ed è impossibile che non faccia accendere nessuna lampadina mentale. LeTV S1 Pro sfrutta perfino una funzionalità simile all'Isola Dinamica: questa caratteristica è stata già introdotta su Android con vari software, anche se viene da chiedersi quale sia la sua effettiva utilità nel mondo dell'OS del robottino verde.

Il resto delle specifiche tecniche si stacca completamente dalla fonte d'ispirazione: LeTV S1 Pro monta uno schermo LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e refresh rate standard a 60 Hz. Il cuore del terminale è il chipset UNISOC T7510 (12 nm, 4*Cortex A75 @1.8 GHz + 4*Cortex A55 @1.8 GHz, GPU Immagination 9446), supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W mentre il comparto fotografico offre un sensore principale da 13 MP ed un modulo selfie da 5 MP. Mancano i servizi Google: al loro posto troviamo i Huawei Mobile Services.

Il nuovo LeTV S1 Pro ha debuttato in Cina al prezzo di circa 123€ al cambio attuale ed è in fase di preordine.

