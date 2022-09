Quest’app porta l’Isola Dinamica sul tuo smartphone Android

Era solo questione di tempo prima che l'Isola Dinamica arrivasse anche sugli smartphone Android. Anni fa LG ne aveva creata una versione embrionale, poi ripresa da Honor e infine da Apple, che con la serie iPhone 14 Pro ha sfruttato lo spazio occupato dal notch per costruirci sopra un elemento dell'interfaccia grafica. Nel frattempo, ci sono compagnie come ZTE che prendono in giro questa feature, altre che come Xiaomi pongono dubbi sulla sua implementazione e altre ancora che come Realme vogliono che sia la community a decidere. Dubbi e indecisioni a parte, adesso gli utenti Android possono rivolgersi al Play Store per integrare questa novità sul proprio smartphone.

Ecco come avere l'Isola Dinamica anche su smartphone Android

Con il tempo, è altamente probabile che il Google Play Store si popoli di app del genere, ma al momento dynamicSpot è una delle scelte più funzionali. Il suo scopo è molto semplice: sfruttare lo spazio occupato dalla selfie camera punch-hole presente su moltissimi smartphone Android per integrare una sorta di Isola Dinamica. Viene così creata una “pillola” allungata, che si anima quando riceviamo notifiche o quando si ascolta musica in memoria o in streaming. È possibile scegliere per quali app abilitarla, oltre che regolarne posizione e dimensione.

L'app dynamicSpot è stata creata da Jawomo, sviluppatore già noto da tempo per altre app di personalizzazione; tuttavia, è ancora in fase Beta, pertanto potreste incorrere in bug software. Più avanti ne verrà creata anche una versione Pro a pagamento, con cui sbloccare altre funzionalità come la possibilità di avere l'Isola Dinamica anche nella schermata di blocco e l'accesso alle azioni con tocco singolo e pressione prolungata.

