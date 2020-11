Xiaomi rinnova la sua gamma di asciugacapelli con il Mijia Hair Dryer H900

Non fa quasi più notizia il fatto che anche i prodotti per curare la nostra immagine siano ormai diventati intelligenti ma anche molto professionali. Xiaomi è esperta di questo tipo di prodotti e lo dimostra con il nuovo asciugacapelli Mijia Hair Dryer H900, che arriva sul mercato con ottime caratteristiche e prezzo inquadrato.

Aggiornamento 04/11: Xiaomi ha ufficialmente presentato il suo nuovo asciugacapelli Mijia Hair Dryer H900 ad un prezzo davvero ottimo per la categoria.

Xiaomi Mijia Hair Dryer H900: il nuovo asciugacapelli da 106 mila giri al minuto e 12 modalità di asciugatura

Sebbene sia un asciugacapelli di stile tradizionale, il nuovo Xiaomi Mijia Hair Dryer H900 è un prodotto dalle ottime caratteristiche. Non solo per il design moderno e vagamente ispirato ai più potenti Dyson o comunque di partner colleghi, ma anche per un motore molto potente che garantisce una velocità dell'aria di 60 metri al secondo grazie ai 106.000 giri al minuto che è in grado di erogare. Una piccola chicca smart è poi sicuramente il sensore di rilevamento della temperatura del phon.

Non solo potenza, ma anche funzionalità per l'asciugacapelli Xiaomi Mijia. Infatti, è dotato di ben 12 modalità diverse di asciugatura, così da non avere alcun tipo di problema per i vari tipi di capelli, che siano loro lisci, ricci, crespi, secchi o più delicati. Infine, si aggiungono diversi accessori come una base di posizionamento ed alcuni diffusori per le varie modalità sopracitate.

Il nuovo asciugacapelli Xiaomi Mijia Hair Dryer arriva sul mercato cinese ad un prezzo di 1299 yuan, circa 166 € al cambio. Un prezzo a fuoco con quelle che sono le sue caratteristiche, considerando che i rivali costano almeno 150 € in più. Non è escluso che possa arrivare da noi tramite i canali di importazione più noti.

