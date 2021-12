Samsung Galaxy A33 5G sarà un rivale tosto per Redmi e Realme

Con i primi mesi del 2022, si avvicina il refresh della serie A, come dimostra la comparsa in rete di Samsung Galaxy A33 5G. Sappiamo bene che sarà in buona compagnia, fra il low-cost A13, il mid-range A53 e il più pregiato A73. Una varietà di modelli pensati per tutte le tasche, con questo Galaxy A33 5G che andrà ad aggredire la fascia media più economica. Da quando Redmi e Realme hanno iniziato a farsi sentire anche in occidente, la compagnia sud-coreana è corsa ai ripari aumentando al competitività anche nelle fasce non top.

Samsung Galaxy A33 5G in arrivo: sarà un mid-range pregiato

Le immagini trapelate da parte di OnLeaks ci mostrano un Samsung Galaxy A33 5G esteticamente praticamente uguale al suo predecessore A32. Davanti c'è il solito notch a goccia Infinity-U e cornici non propriamente compatte (ma in linea col prezzo), dietro il modulo fotografico riprende l'estetica degli attuali modelli della serie A. Non cambierebbe nemmeno lo schermo, che rimarrebbe un Super AMOLED piatto da 6,4″ Full HD+.

Con dimensioni pari a circa 159,7 x 74 x 8,1 mm, una delle principali novità di Samsung Galaxy A33 5G sarebbe l'adozione della certificazione IP67. Per la prima volta, quindi, uno smartphone di fascia economica potrebbe godere di protezione avanzata contro liquidi e polvere. Tuttavia, questo comporterebbe l'addio all'ingresso mini-jack. Sulla base dei rumors, le colorazioni disponibili sarebbero quattro: Nero, Bianco, Arancio e Azzurro.

Il lancio di Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe avvenire nel corso del mese di gennaio, anche se non abbiamo ancora una data precisa. I rumors ci fanno sapere che, a questo giro, ci sarà soltanto in variante 5G, senza modello esclusivamente in 4G. Non conosciamo altre specifiche (per il momento), se non che dovrebbe esserci nuovamente una batteria da 5.000 mAh.

