Samsung Galaxy A13: rivelato il prossimo low-cost MediaTek

Poche ore fa vi abbiamo parlato del corposo leak su Samsung Galaxy A73, a cui adesso si aggiunge anche un altro modello: Samsung Galaxy A13. Se nel caso di A73 parliamo di un modello che punta alla fascia medio/alta, A13 sarà invece il successore del più economico A12. Oltre alla gamma M, infatti, anche la famiglia Galaxy A contiene smartphone che puntano al mercato degli smartphone attorno ai 200€. E quindi vediamo quali saranno le sue novità, in termini di scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Samsung Galaxy A13 sarà il prossimo entry-level: ecco quali saranno le novità

Design e display

Grazie alle immagini trapelate in rete, scopriamo che Samsung Galaxy A13 cambierà nelle fattezze, adeguandosi al linguaggio estetico di altri smartphone Samsung. Non tanto davanti, dove ritroviamo il solito notch a goccia, quanto dietro dove a cambiare è tutto il modulo fotografico. Al posto del quadrato di A12, qua c'è una tripla fotocamera disposta in verticale, a filo con la scocca (se si escludono gli anelli protettivi per le lenti) e senza alcun riquadro attorno.

La scocca in plastica dovrebbe contenere uno schermo sempre IPS LCD da 6,48″ ma questa volta Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 e non più quindi soltanto HD+. Visto il target, sarà ovviamente presente un sensore ID laterale e non integrato nello schermo. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere blu, nero, bianco e arancione.

Hardware e fotocamera

Come per il suo predecessore, anche Samsung Galaxy A13 dovrebbe far spazio a una soluzione firmata MediaTek, seppur questa volta con connettività 5G. Sì, perché il chipset utilizzato sarebbe il Dimensity 700, lo stesso visto in Italia su Redmi Note 10, POCO M3 Pro, Realme 8, OPPO A53s e vivo Y72. È un chip a 7 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU ARM Mali-G57 MC2, assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile via microSD. La batteria dovrebbe rimanere invariata, cioè una 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W.

Per il comparto multimediale, Samsung Galaxy A13 dovrebbe avere una tripla fotocamera con sensore primario da 50 MP, grandangolare e macro, mentre la selfie camera sarebbe da 8 MP.

Prezzo e data d'uscita

Così come A73, anche il lancio di Samsung Galaxy A13 dovrebbe avvenire nel corso del Q2 2022, a un prezzo previsto di circa 229,90€ per l'Italia.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da