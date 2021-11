Samsung domina il mercato dei pieghevoli, Huawei e Xiaomi stanno a guardare

Quando si parla di vendite di smartphone pieghevoli, attualmente è Samsung l'unica compagnia a poter fare la voce grossa. Dopo aver ricevuto numerose critiche per il primo (quasi sperimentale) Galaxy Fold, si è notevolmente migliorata con gli ultimi modelli. Lo testimoniano le vendite di Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, palesando un apprezzamento da parte dei consumatori superiore persino a quanto previsto dagli analisti e dalla stessa compagnia. Le vendite dei pieghevoli di ultima generazione si sono rivelate altamente proficue, ponendo Samsung ancora più nella posizione di leadership in questo segmento.

Le vendite di pieghevoli Samsung hanno surclassato quelle di Huawei e Xiaomi

A sottolineare questa dominanza ci sono le dichiarazioni di Ross Young, analista di DSCC nel mondo dei display. Stando alle sue affermazioni su Twitter, attualmente nelle mani di Samsung c'è l'86% del mercato dei pieghevoli. Un risultato che è stato possibile non soltanto per l'apprezzamento del pubblico, ma anche per questioni di strategie “geografiche”. In seconda posizione, con un notevole distacco, c'è Huawei che detiene il 10% dello share dei pieghevoli. Il suo ultimo Mate X2 (da poco rilanciato nella Collector's Edition) è stato molto apprezzato da utenti e addetti ai lavori. Il problema sta tutto nella limitata commercializzazione derivante dal ban USA, che ha così costretto l'azienda a venderlo solo in Cina. Il primo modello venne proposto anche in Italia, ma riscuotendo scarso successo proprio per via delle conseguenze del ban americano.

With Google cancelling and other brands delayed/downsizing due to the chip shortage, Samsung's 2021 foldable phone (not panel) market share should be 86%, up from 83% last year. They certainly out-executed vs. other brands in 2021. Huawei is #2 at 10%. — Ross Young (@DSCCRoss) November 16, 2021

In terza posizione troviamo ovviamente Xiaomi, cioè l'altra compagnia che nel corso del 2021 ha lanciato un pieghevole, Mi MIX Fold. Non viene specificata la quota di mercato, che dovrebbe attestarsi comunque attorno al 4%, se si esclude una piccolissima percentuale che potrebbe essere attribuibile a Motorola. Nel caso di Xiaomi non sussiste alcun limite di ban, ma la sua mancata commercializzazione fuori dalla Cina sarebbe da ricercare nella volontà di non rischiare. Si era vociferato un suo possibile debutto in Italia, ma a un prezzo che probabilmente ne avrebbe azzoppato non poco le vendite.

Due to the Google cancellation and some delays/slower ramps at Chinese brands, we have lowered our 2021 foldable smartphone panel forecast from 10.4M to 9.9M. The Z Flip 3 & Z Fold 3 are expected to beat our 2021 forecasts by a combined 3%. Expect >100% growth in 2022 to over 21M — Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021

Guardando al mercato degli smartphone pieghevoli più in generale, le vendite nel 2021 dovrebbero attestarsi attorno ai 10 milioni di unità vendute. Ma sarà nel 2022 che assisteremo a una crescita sostanziale: secondo Ross Young, il prossimo anno si concluderà con una crescita più che raddoppiata, superando le 20 milioni di unità. In tutto ciò, viene fatto presente la cancellazione del Google Pixel Fold, ma al contempo il debutto di OPPO e vivo nel mercato dei pieghevoli, debutto che non potrà che alimentare tale crescita.

