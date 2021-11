Samsung Galaxy A73 5G si svela, fra immagini e specifiche

Si fa tanto parlare del futuro rappresentato dalle linee S22 e S21 FE, ma all'orizzonte adesso si staglia anche Samsung Galaxy A73 5G. Dopo il lancio in Italia di A72 e A52 lo scorso marzo, la gamma di smartphone mid-range sembra ormai pronta a rinnovarsi, come già svelato dal prossimo A53 e presumibilmente dai futuri A33 e A13 di nuova generazione. Vediamo quindi cosa aspettarci dal prossimo capitolo della serie A da parte della compagnia sud coreana.

Samsung Galaxy A73 5G sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Sotto il profilo estetico, Samsung Galaxy A73 5G non sembra discostarsi quasi per niente dal suo predecessore. Davanti c'è lo schermo punch-hole per ospitare la selfie camera, mentre sul posteriore spicca il modulo fotografico rettangolare con quattro fotocamere e il flash LED. Tuttavia, sembra ormai certo che verrà abbandonato l'ingresso mini-jack in favore dell'output audio tramite la porta USB Type-C, come sui top di gamma.

Lo schermo dovrebbe rimanere un pannello Super AMOLED, di manifattura CSOT o BOE, da 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20) con densità di 394 PPI e protezione Gorilla Glass 5. La miglioria dovrebbe riguardare il refresh rate, che da 90 Hz dovrebbe passare a 120 Hz. Verrà invece mantenuta la resistenza ad acqua e polvere della scocca in policarbonato, grazie alla certificazione IP67, così come verrà mantenuto il sensore ID nel display di tipo ottico.

Hardware e fotocamera

Non ci sono ancora informazioni precise sull'hardware di Samsung Galaxy A73 5G, ma come suggerisce il nome dovrebbe offrire supporto alla connettività 5G. Niente variante 4G, quindi, omologandosi del tutto al nuovo standard di rete. Secondo indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe montare un chipset Qualcomm Snapdragon 750G, a 8 nm con CPU octa-core Kryo 570 a 2,2 GHz e GPU Adreno 619. I tagli di memoria dovrebbero essere da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile via microSD. Non dovrebbe cambiare la batteria, rimanendo una 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W.

Il software sarà ovviamente Android 12 con la personalizzazione offerta dall'ultima One UI 4.0, con 3 anni aggiornamenti software e 4 anni di aggiornamenti di scurezza.

Un'altra novità rilevante di Samsung Galaxy A73 5G sarebbe la quad camera posteriore, con il sensore primario che dovrebbe passare da 64 a 108 MP. Dopo la serie S, sarebbe la prima volta che un sensore così risoluto verrebbe utilizzato sulla fascia mid-range da parte di Samsung. Tuttavia, il sensore non dovrebbe essere lo stesso di S21 Ultra, bensì il meno pregiato ISOCELL HM2 da 1/1.52″ e con pixel da 0,7 μm. È lo stesso sensore visto su Redmi Note 10 Pro, Honor 50 e Moto Edge 20. Non conosciamo il resto della configurazione, ma potrebbe rimanere invariata, perciò con grandangolare, teleobiettivo 3x e macro. La selfie camera, invece, non è chiaro se rimarrà da 32 MP o se scenderà a 12 MP come per S21 FE.

Prezzo e disponibilità

Anche se conosciamo già come dovrebbe essere fatto Samsung Galaxy A73 5G, il suo lancio non dovrebbe avvenire prima del Q2 2022, perciò più tardi di quanto avvenuto con A72 (lanciato lo scorso marzo). Il prezzo potrebbe rimanere invariato a 499,90€ per l'Italia, anche se è ancora tutto da vedere.

