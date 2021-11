OPPO e OnePlus a 150W? I tempi non sarebbero ancora maturi

Negli ultimi giorni, si è parlato di come i flagship di prossima generazione potrebbero essere in grado di ricaricarsi addirittura a 150W. Secondo le voci di corridoio, la presentazione di Qualcomm della nuova piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 (prima conosciuto come 898) darà supporto a una potenza del genere. Con gli attuali Snapdragon 888 e 888+ si è visto un notevole salto in avanti da parte con l'introduzione del Quick Charge 5.0. Già oggi, infatti, i top di gamma Qualcomm possono spingersi oltre i 100W sfruttando lo standard del chipmaker.

Allo stesso tempo, produttori come Xiaomi e OPPO fanno comunque di testa propria, ingegnerizzando i rispettivi standard di ricarica ultra-rapida. E come ogni sub-brand che si rispetti, anche Redmi da un lato e OnePlus e Realme dall'altro beneficiano delle evoluzioni delle case madre. Xiaomi MIX 4 e Redmi Note 11 Pro+ sono due esempi di smartphone a 120W, mentre l'universo BBK si ferma ancora a 65W, come nel caso di OPPO Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro e Realme GT Neo 2. L'unica eccezione è iQOO con l'ultimo 8 Pro, con ricarica a 120W nonostante sia un sub-brand di vivo, i cui top di gamma si fermano a “soli” 55W.

Un leaker parla di quale sarà il prossimo standard di ricarica rapida di OPPO (e OnePlus)

Recentemente sono saltate fuori voci discordanti in materia di evoluzione della ricarica rapida. Secondo alcuni leak, lo standard a 125W sarà quello che verrà abilitato su smartphone come OPPO Find X4 Pro, Reno 8 Pro, OnePlus 10 Pro e Realme GT 2 Pro. Fra l'altro, si fa menzione anche del ritorno della serie OPPO N, già vociferata in precedenza. Che OPPO e OnePlus siano pronte ad abbracciare questo nuovo step se ne parla da mesi, senza contare che è comparso in rete anche un caricatore Realme con tale potenza.

Ma stando a uno degli ultimi post del leaker Digital Chat Station, la serie OPPO Find X4 si limiterà a offrire una ricarica rapida a 80W. Se così fosse, sarebbe comunque un passo in avanti rispetto all'attuale Super VOOC 2.0 a 65W. Ricordiamo che la batteria da 4.500 mAh di uno smartphone come OPPO Find X3 Pro è già in grado di caricarsi in soli 28 minuti.

As per Digital Chat Station, the OPPO "Find" (presumably X4) will feature around 80W fast charging. We can expect similar charging tech to make its way to the OnePlus 10 series as well.#OPPO #OPPOFindX4 pic.twitter.com/DbgEj6AHZP — Mukul Sharma (@stufflistings) November 18, 2021

Magari non ve lo ricordate, ma OPPO sta già lavorando da almeno un anno alla Super VOOC 3.0 da 80W, pertanto è più che plausibile che il debutto avvenga sui prossimi top di gamma. Di conseguenza, è altrettanto plausibile che anche i prossimi OnePlus 10 e 10 Pro non si spingano oltre. Da sempre, OnePlus è solita ereditare le stesse tecnologie sviluppate da OPPO, specialmente adesso che è a tutti gli effetti un suo sub-brand.

In tutto ciò, c'è già chi pensa oltre, come Infinix che con il suo concept phone 2021 ha dimostrato al mondo di poter caricare persino a 160W.

