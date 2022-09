Realme frena sul pieghevole: è ancora presto

La storia del pieghevole di Realme è un susseguirsi di notizie portate dagli stessi dirigenti ma che ad oggi non hanno portato a nulla di concreto in termini di lancio. Gli ultimi indizi avevano fatto intendere che ci fossero spiragli, ma una recente intervista ha rallentato ancora una volta questo modello.

Realme pensa a quando lanciare il pieghevole, ma l'uscita non è vicina

A parlare della situazione foldable in casa Realme è Shreehari, Product Manager Global del brand che, partendo dal presupposto dei sistemi di raffreddamento per smartphone, è arrivato a parlare anche del particolare modello tanto atteso dagli utenti, frenando un po' gli entusiasmi. Infatti, egli dice che il team ha sì parlato di come e quando lanciare il pieghevole, ma ad ora è difficile dare un periodo di uscita a quest'ultimo. E comunque, aggiunge, è difficile che accada presto.

Ma perché Realme non ha come priorità il lancio di un foldable? La risposta, secondo il dirigente, sta proprio nell'utenza che l'azienda si ritrova. Infatti, secondo lui, le esigenze sono ben diverse rispetto a quelle che possono avere i consumatori di altri brand, facendo un probabile riferimento a OPPO, Xiaomi o la stessa Samsung.

Insomma, semplicemente Realme al momento ha più a cuore altri tipi di inserimenti nel mercato, come ad esempio il lancio del flagship con Snapdragon 8+ Gen 1, che finalmente dovrebbe arrivare Global o comunque l'introduzione della prossima serie Number, che ha fatto le fortune dell'azienda fuori dalla Cina.

