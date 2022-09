Messenger: arrivano le Chat della Community per interagire con grandi gruppi di persone

Facebook sta testando delle nuove Chat della Community su Messenger, degli spazi di grandi dimensioni in cui persone mosse dagli stessi interessi, hobby e passioni possono riunirsi ed interagire in vario modo.

Su Messenger sono in arrivo le Chat della Community, ecco cosa sono

Ad annunciare la novità è stata la stessa Meta: il team di Facebook ha iniziato a testare una nuova funzionalità per Messenger che permette di creare chat della community, con un grande numero di partecipanti che condividono gli stessi interessi e la pensano allo stesso modo. Un po' come successo con WhatsApp.

Con il lancio di questa nuova funzionalità, Meta mira a creare uno spazio in cui le persone possono interagire in tempo reale, ora scambiando messaggi di testo, ora accedendo a canali audio o condividendo contenuti video.

L'amministratore di una chat della community avrà a disposizione diversi strumenti che gli consentiranno di offrire ai membri della Comunità un'esperienza facile e intuitiva, con argomenti specifici per ciascuna categoria. In questo modo, gli utenti potranno trovare e accedere facilmente a conversazioni di proprio interesse. Sembra anche che gli amministratori possano personalizzare l'aspetto di qualsiasi chat all'interno della loro comunità, come lo sfondo.

A quanto pare, è anche possibile creare diverse tipologie di chat, come quella dedicata ad un evento specifico, una chat di sola visualizzazione (solo gli amministratori possono pubblicare, i partecipanti possono solo visualizzare il messaggio), e canali vocali. A ciò si aggiungono gli strumenti per la sicurezza e la moderazione delle chat, tra cui il blocco, la disattivazione dell'audio e la sospensione dei membri della community.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il