Il top di gamma Realme con Snapdragon 8+ Gen 1 sta per diventare internazionale

Ultimamente abbiamo parlato tanto della prossima versione dell'UI di Realme e non ci sono state grandi novità per i top di gamma in arrivo in Europa. Ora il VP Madhav Sheth, volto noto quando si parla del brand asiatico, ha aggiunto un po' di pepe annunciando che il primo smartphone internazionale di Realme con Snapdragon 8+ Gen 1 è in arrivo anche per i mercati Global.

Realme GT 2 Master Explorer Edition con Snapdragon 8+ Gen 1 fuori dalla Cina?

Il dirigente di Realme ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha risposto ad alcune domande in merito al futuro del brand e alle principali serie che compongono il suo portfolio. Parlando dello Snapdragon 8+ Gen 1, il VP ha rivelato che il primo smartphone Realme con la soluzione top di Qualcomm arriverà in versione Global molto presto.

Non vengono rivelate le tempistiche esatte né l'identità del device: dovrebbe trattarsi di Realme GT 2 Master Explorer Edition, lanciato in Cina poco tempo fa (in alcuni store è anche già disponibile all'acquisto). Non sappiamo se arriverà con questo nome o uno differente o se ci troveremo alle prese con un modello nuovo (improbabile, ma mai dire mai). Il VP non si sbilancia ma è probabile che il dispositivo arrivi entro la fine dell'anno.

Realme GT e Serie Number

Parlando del futuro della serie Realme GT, il dirigente ha confermato che oltre a puntare su un'esperienza top in termini di performance e fotocamere, la gamma avrà dalla sua anche un design sempre nuovo.

Per quanto riguarda invece la serie Number, nonostante i miglioramenti in termini di carenza di chipset Realme è intenzionata a continuare con una generazione all'anno. Al massimo potranno esserci degli upgrade minori nell'arco di sei mesi, ma i piani restano quelli di una generazione numerica ogni anno.

Il futuro di Realme in Europa

L'intervista si conclude con una breve panoramica del futuro del brand in Europa. Realme è intenzionata a dare maggior attenzione ai canali offline; inoltre arriveranno nuovi prodotti dell'ecosistema della compagnia. Parlando della possibilità di Store ufficiali in Europa, Madhav Sheth non si dice contrario, anzi: è una possibilità concreta ed il passo successivo alle partnership con gli operatori locali.

