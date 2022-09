Google lavora ad una nuova funzionalità per chiamate più cristalline su Android

Google starebbe lavorando ad una nuova funzionalità di riduzione del rumore durante le chiamate che verrà implementata con un prossimo aggiornamento di Android 13.

La nuova funzionalità Clear Call migliorerà le chiamate su Android

La prima versione Beta di Android 13 Quarterly Platform Release, oltre a correggere alcuni fastidiosi problemi e bug di sistema, presenta anche delle interessanti novità dal punto di vista delle funzionalità. Una tra queste è “Clear Calling“, una opzione che promette una migliore esperienza di chiamata riducendo al minimo i rumori di sottofondo.

Non appena verrà resa disponibile, questa funzionalità potrà essere attivata dalle impostazioni di Suono e Vibrazione (anche se al momento non è chiaro se si tratterà di una esclusiva Pixel o verrà distribuita su tutti gli smartphone compatibili con l'ultima versione del sistema operativo di Google). Dalla descrizione si legge che Clear Calling ridurrà il rumore di fondo durante le chiamate e funzionerà “per le chiamate effettuate sulla maggior parte delle reti mobili“, ma non sarà disponibile per le chiamate Wi-Fi.

Manually enabled "Clear Calling" settings. Don't want to bother testing it, but here's a first look! pic.twitter.com/JUYPxlXiSN — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022

Da notare, tuttavia, che questa funzionalità non è ancora attiva nella versione Android 13 QPR1 Beta 1, ma uno sviluppatore è riuscito a forzarne l'avvio manualmente. Inoltre, si dice che questa funzionalità non trasferirebbe il contenuto delle chiamate a Google, per cui potrebbe utilizzare modelli AI/ML integrati per riconoscere e ridurre il rumore di fondo durante le chiamate.

