iPhone 15 con USB-C e lettore di impronte digitali sotto lo schermo? Parla Ming-Chi Kuo

A pochi giorni dal lancio dei nuovi melafonini, già sentiamo parlare di iPhone 15. La prossima serie di smartphone Apple potrebbe presentare diverse novità, tra cui l'adozione di una porta USB di tipo C e l'implementazione di un lettore di impronta digitale sotto lo schermo.

Cosa aspettarci dai prossimi iPhone 15? Parola di Ming-Chi Kuo

Sono trascorsi pochi giorni dal lancio dei nuovi iPhone della serie 14, eppure già si sente parlare degli smartphone che Apple lancerà il prossimo anno. A diffondere la notizia per la quale Cupertino potrebbe finalmente decidere di adottare l'USB-C sui prossimi iPhone 15 è nientemeno che il celebre analista Ming-Chi Kuo. Stando a quanto riferito dalla fonte, Apple potrebbe implementare questa tecnologia almeno su alcuni modelli della prossima serie di smartphone, migliorando il trasferimento dei dati e la velocità di ricarica. Non è chiaro quali modelli saranno dotati di una porta USB-C, ma sembra plausibile che Apple possa riservare questa novità ai modelli “Pro“.

Lo stesso Ming-Chi Kuo ritiene che almeno un iPhone 15 verrà dotato di un nuovo lettore di impronte digitali sotto lo schermo, una tecnologia che Apple starebbe testando già da anni e che avrebbe dovuto vedere la luce con gli iPhone 13, per poi essere accantonata. Un'altra novità potrebbe invece essere il teleobiettivo periscopico. Secondo l'analista, l'iPhone 15 Pro Max sarà l'unico modello ad implementare questa tecnologia e a beneficiare di uno zoom ottico notevolmente migliorato.

Sarà proprio così? Ci vorrà molto per scoprirlo, quindi non ci resta che attendere per sapere quali saranno i piani di Apple.

