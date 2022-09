Android 13 vuole renderci la vita più facile e tenere il lavoro lontano dalla sfera privata

Il confine tra vita privata e lavoro può talvolta essere davvero molto sottile e difficile da mantenere. Specie per chi non è in possesso di un dispositivo aziendale e utilizza lo smartphone personale anche per gestire le attività lavorative. Con il Profilo Lavoro, Android 13 cerca quantomeno di venire in nostro soccorso, offrendoci la possibilità di impostare un vero e proprio profilo, appunto, che raggruppa tutte le app e i dati inerenti alla sfera professionale e li separa da quelle della vita privata.

Android 13 migliora la vita privata con il Profilo Lavoro

Android 13 sta per ricevere una nuova serie di miglioramenti e opzioni per il Profilo Lavoro, che mirano a fornire un'esperienza più fluida, un'interfaccia più semplice e una maggiore produttività, includendo anche funzionalità cross-device.

Tra le novità rientra la possibilità di scegliere di aprire un'app dal proprio profilo personale o da quello professionale (in questo modo, anche un'app come YouTube non terrà conto delle ricerche effettuate con il profilo personale quando verrà avviata con il profilo lavoro). E ancora, sarà possibile decidere tra gallerie fotografiche di lavoro o personali quando si vuole condividere un elemento. E ancora, al momento esclusiva dei dispositivi Pixel, la dettatura intelligente di Google arriverà su tutti gli smartphone con Android 13 garantendo che le parole usate con il profilo lavoro non vengano suggerite quando si sta digitando un messaggio di testo con il proprio profilo personale.

Arriverà anche una nuova funzionalità cross-device che permetterà agli utenti di accedere in modo sicuro alle informazioni di lavoro sui propri smartphone e rispondere dal proprio Chromebook, ad esempio. Infine, Google sta anche lavorando a nuove funzioni per la privacy e la sicurezza dei dati. Tra queste rientra una opzione che permette di criptare il traffico dati quando si è collegati ad una rete Wi-Fi aziendale.

