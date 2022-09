Huawei Mate 50 Pro può trasformarsi in un abile spaccanoci… letteralmente

In caso di assenza di uno schiaccianoci, potrete utilizzare il vostro Huawei Mate 50 Pro per aprire le noci. Si scherza, eh, ma neanche troppo. L'ultimo flagship lanciato dal colosso cinese avrebbe superato a pieni voti quella che potremmo banalmente definire prova schiaccianoci, senza subire alcun danno.

Huawei Mate 50 Pro è riuscito a spaccare delle noci senza subire danni

In un video diffuso sul Web e del quale proporremo in seguito qualche frame, il display di Huawei Mate 50 Pro è stato utilizzato per aprire delle noci. Sì, avete letto bene. Lo smartphone ha superato questo particolare test di resistenza e dimostrato che, anche sbattendo più volte il guscio di una noce contro il display, questo non ha subito graffi né presentato spaccature ed ha continuato a funzionare normalmente.

Ciò lo si deve all'estrema resistenza della tecnologia Kunlun che protegge il display di Huawei Mate 50 nella versione in ecopelle. Questo vetro è stato realizzato con un processo di lavorazione che lo rende molto più resistente agli urti, e presenta una struttura in nano-cristalli, che gli è valso la certificazione Swiss SGS a 5 stelle, risultando 10 volte più resistente alle cadute rispetto ad un normale vetro.

Ne approfittiamo per ricordare, infine, che insieme alla nuova tecnologia, Huawei ha anche lanciato un nuovo programma di sostituzione del display per i vecchi smartphone delle serie Mate e P con vetro Kunlun.

