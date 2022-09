L’Isola Dinamica è realtà su Xiaomi con questo tema MIUI

In questo articolo vi racconto di come l'Isola Dinamica potrebbe diventare il prossimo trend su smartphone: non a caso, sono bastate poche ore prima che qualcuno ne creasse una versione per la MIUI di Xiaomi. Dopo anni di notch, il team Apple ha ben pensato di aggirare un limite hardware con una trovata software che ha colto molti di sorpresa. Quello che questa “isola” virtuale è prendere il foro punch-hole allungato dei nuovi iPhone 14 Pro e integrarlo all'interno dell'interfaccia grafica. E non soltanto oscurando lo spazio occupato da fotocamera frontale e sensori per il Face ID, ma anche e soprattutto rendendolo un elemento dinamico nella UI. In base al contenuto a schermo, questo spazio si adatta, mostrando widget e animazioni per notifiche, chiamate, lettore musicale e tanto altro.

Aggiornamento 14/09: il tema MIUI è adesso disponibile, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Questo tema MIUI porta l'Isola Dinamica di iPhone 14 Pro su Xiaomi

Come fa notare qualcuno in rete, non è la prima volta che vediamo su smartphone una trovata software tipo l'Isola Dinamica: per esempio, Honor ne aveva già creato una sua versione nel 2018. Tuttavia, in tutti questi anni di smartphone punch-hole di varia forma nessun produttore Android aveva mai pensato di sfruttare il foro della selfie camera per un'integrazione così profonda nell'interfaccia. Sì, ci sono app come Energy Ring che permettono di usare il foro punch-hole come indicatore LED, ma siamo ben lontani dalla cura che Apple ha riposto nella sua implementazione sulla serie iPhone 14.

Nel mentre ci si chiede se e quando realtà come Xiaomi, OPPO e vivo decideranno di proporre la propria versione dell'Isola Dinamica, uno sviluppatore di temi MIUI ha bruciato tutti sul tempo. Nel video che sta circolando sui social vediamo uno smartphone Xiaomi con il tema in questione, dove nella parte alta dello schermo compare un pulsante su cui cliccare per espanderne la schermata, proprio come avviene sui nuovi melafonini.

Tuttavia, non parliamo di un'implementazione 1:1 dell'Isola Dinamica di iPhone 14 Pro, perché l'elemento non parte dalla selfie camera punch-hole bensì è un elemento a sé stante nella barra di stato in alto. Anche perché creare un tema del genere non è un compito facile, dato che esistono smartphone Xiaomi, Redmi e POCO con punch-hole al centro o a lato e quindi non è facile trovare una sistemazione che accomodi tutti. Per i più curiosi, il tema MIUI in questione si chiama Grumpy UI, ma per il momento la funzione in stile Isola Dinamica è ancora in fase di revisione da parte dei moderatori dello store dei temi Xiaomi. Non appena sarà disponibile, ve lo linkeremo in questo articolo e vi spiegheremo come installarlo.

Come installare il tema MIUI con Isola Dinamica | Aggiornamento 14/09

La fase di revisione è conclusa, pertanto il tema MIUI completo di Isola Dinamica è disponibile per gli smartphone Xiaomi. Tuttavia, per il momento è un tema disponibile unicamente su ROM China o sulla Xiaomi.eu. Qualora aveste una di queste ROM, allora potete procedere cercando nello store dei Temi quello chiamato “怪脾气UI“, scaricandolo e applicandolo sul vostro dispositivo.

A questo punto, per abilitare l'Isola Dinamica dovete andare nella schermata di blocco, fare uno swipe verso destra e cliccare in alto a destra sull'icona delle impostazioni del tema; a questo punto, abilitate la voce che vedete indicata nel relativo screenshot e regolate i vari parametri elencati in sotto in base alla posizione del punch-hole (se laterale o centrale).

Purtroppo i limiti non finiscono alla tipologia di ROM compatibili: l'Isola Dinamica funziona solamente nella schermata di blocco e soltanto con l'app Musica di Xiaomi (niente da fare per Spotify e altre app di terze parti); nessun problema per le notifiche, invece, ma anche in questo caso appaiono solo nella lock screen e non è possibile interagire con risposte rapide ma soltanto come shortcut per entrare nell'app che sta inviando la notifica. Insomma, c'è ancora del lavoro da fare per renderla veramente utile, ma è comunque un primo passo in tal senso.

