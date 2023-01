Realme GT Neo 5: la super ricarica da 240W a un passo dal debutto

Dopo settimane di indiscrezioni e di conferme, finalmente la data di presentazione di Reame GT Neo 5 si avvicina al debutto sul mercato asiatico: la compagnia asiatica svela il periodo d'uscita del primo smartphone al mondo con super ricarica da 240W.

Quando esce il nuovo Realme GT Neo 5: arriva la prima conferma sul periodo d'uscita

Realme GT Neo 5 240W

Realme GT Neo 5 ha causato tanto trambusto fin dai primi leak: si tratterà di uno smartphone atipico, dato che parliamo di un modello di fascia medio alta e contemporaneamente del primo smartphone al mondo con ricarica da 240W (mutuata da OPPO). Il più veloce di sempre, con una potenza che supera perfino i 210W di Redmi Note 12 Explorer/Discovery.

Il debutto era atteso a inizio gennaio, ma in quell'occasione l'azienda si è limitata ad annunciare la tecnologia di ricarica. Stavolta, invece, la data di presentazione di avvicina: Realme GT Neo 5 sarà lanciato ufficialmente a febbraio e la conferma sul periodo d'uscita arriva dalla stessa azienda.

La data precisa dovrebbe essere intorno all'8 febbraio, ma si tratta di un rumor: non appena la compagnia cinese confermerà il giorno aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Nel frattempo vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato a GT Neo 5: contiene tutti i leak e le conferme finora. Per quanto riguarda l'uscita Global, si vocifera che il terminale sarà tra i protagonisti del MWC 2023 (a fine febbraio, inizio marzo) ma per ora non ci sono conferme.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il