Recensione isinwheel S9Pro: monopattino al TOP come qualità/prezzo

Ormai il mercato e le strade cittadine di tutta Italia, sono stati praticamente invasi di monopattini elettrici. Ce ne sono di costosi, ce ne sono di economici, con o senza ammortizzatori e con motori legali o (purtroppo) non conformi alle normative vigenti in Italia. Capirete che quando qualche nostro utente ci chiede qual'è il miglior monopattino elettrico economico per la città, dare una risposta semplice e concisa diventa sempre più difficile.

Per questo, da ormai qualche tempo abbiamo iniziato a prendere in considerazione le eventuali sconti o promozioni sui diversi store online, per riuscire a pensare al miglior monopattino come rapporto qualità prezzo.

Ma se avete la necessità di acquistare un monopattino elettrico economico legale, che ha quindi tutte le carte in regola per circolare in Italia e che porta con sé tutta una serie di caratteristiche che lo rendono tra i più interessanti per il suo rapporto qualità prezzo, allora l'isinwheel S9Pro potrebbe essere tra i migliori per la sua fascia di prezzo: costa 399 euro ma, tramite i link in basso potreste acquistarlo con uno sconto molto corposo sia su Amazon che sul sito ufficiale del brand.

Recensione isinwheel S9Pro: con questo sconto è il monopattino elettrico economico da comprare

Design e materiali

I punti di forza dell'isinwheel S9Pro, nonché le caratteristiche che più lo rendono adatto agli spostamenti in città, sono il suo design ed il suo peso. Grande 106 cm (lunghezza) x 109 cm (altezza) e 106 cm x 48 cm da ripiegato, e con un peso di soli 13.5 Kg, è uno dei monopattini elettrici più maneggevoli e pratici da portare con sé in città ma anche in vacanza.

Date le sue peculiarità poi, isinwheel S9Pro è un monopattino elettrico che può essere guidato dai ragazzi di 14 anni in poi, ma anche dagli adulti, ma nonostante questo telaio compatto e leggero, alla guida trasmette una buona sensazione di solidità.

Nonostante le manopole del manubrio non siano di tipo pieghevole, il meccanismo di piegatura generale è decisamente solido e semplice da utilizzare e riduce al minimo le oscillazioni dello stelo durante la guida. Insomma, dal punto di vista strutturale quelli di isinwheel hanno fatto un ottimo lavoro.

Di buone dimensioni anche le ruote, da 8.5 pollici, e in linea con il mercato la certificazione IP54 che garantisce l'impermeabilità alla pioggia leggera sia alla struttura in lega d'alluminio che a tutte le sue componentistiche interne.

isinwheel S9Pro è dotato di frecce direzionali, di un faro abbagliante, di un riflettore anteriore, di catarinfrangenti laterali e di un fanale posteriore intelligente con il quale verrà segnalata un'eventuale frenata. Tutte caratteristiche che, assieme alla potenza del motore e alla velocità massima, lo rendono un modello perfettamente a norma con le attuali leggi italiane.

Ottimo il grape, cioè il rivestimento antiscivolo che sì, non è semplicissimo da pulire, ma garantisce un buon grip e si può sostituire senza troppi problemi, e buoni anche gli appoggi per i piedi alla base del piantone ed il parafango posteriore che è molto robusto.

Molto leggibile anche il display LED che è stato integrato nella parte centrale del manubrio, sul quale è possibile controllare la velocità attuale del veicolo, lo stato della batteria, la carica residua, la modalità bassa/alta velocità e le modalità di alimentazione e fari.

Infine una buona notizia: nonostante l'isinwheel S9Pro sia a tutti gli effetti un monopattino economico, è uno dei pochi nella sua fascia di prezzo ad integrare gli ammortizzatori. Il sistema ammortizzante è posizionato posteriormente e collega la struttura alla ruota posteriore con due molle che sì, fanno il loro lavoro, ma che forse sono un po' troppo rigide. Fatto sta però, che questa rigidezza tende a migliorare la stabilità del monopattino e allo stesso tempo attutisce piuttosto bene tutti gli urti e le vibrazioni in fase di guida, anche quelle che si avrebbero qualora si prendesse un fosso piuttosto importante.

Motore e freni

Ad animare l'isinwheel S9Pro ci pensa un motore brushless anteriore da 300w, la velocità massima è limitata a 20 Km/h, ma data la spinta che deriva dal motore sono convinto che possa andare anche più veloce senza troppi sforzi. Tant'è che si tratta di un monopattino in grado di gestire salite fino al 15% di pendenza e che può supportare un peso massimo di ben 120 Kg. Insomma, nonostante sia leggero ed adatto anche a ragazzi dai 14 anni in su, grzie agli ottimi materiali costruttivi, come la bobina di rame puro con bassa resistenza interna e bassa generazione del calore, il motore dell'isinwheel S9Pro è affidabile e piuttosto potente.

Anche il sistema frenante è di buona qualità ed è coadiuvato da una frenata rigenerativa che si fa sentire, ma che non è mai troppo invasiva. Anteriormente è presente elettronico, mente posteriormente il brand ha ben pensato di integrare un freno a disco, ed entrambi i freni sono gestibili dall'unica manopola posizionata sul lato destro del manubrio.

La distribuzione della coppia è buona e nonostante eviti che, soprattutto in partenza, il monopattino tenda ad accelerare al massimo immediatamente, è comunque in grado di garantire una buona spinta che fa decisamente sentire la potenza del motore.

Applicazione

Tutta la gestione dell'isinwheel S9Pro avviene tramite un'applicazione proprietaria chiamata KCQ. Si tratta di un'applicazione realizzata piuttosto bene, con la quale è possibile ad esempio accendere o spegnere il monopattino, ma anche attivare il cruise control, regolare le modalità di velocità, accendere o spegnere le luci e verificare la carica residua della batteria.

Il punto è che, data la qualità dell'applicazione, mi sarebbe piaciuto che quelli di isinwheel avessero pensato di integrare un qualsivoglia supporto per smartphone, invece di costringere chi lo compra ad acquistarlo a parte.

La prova su strada

Sin dalla prima guida, dell'isinwheel S9Pro si notano subito tutti i pro e i contro della scelta di posizionare il motore anteriormente. Quando il motore è posizionato sulla ruota che sterza bisognerà fare un po' più di attenzione all'aderenza sui fondi bagnati ed in frenata rigenerativa bisognerà prendere un po' di manualità. Superati questi piccoli scogli però, guidarlo in città è davvero molto divertente.

Le modalità di percorrenza sono 2: quella massima farà arrivare il monopattino ai 20 Km/h, mentre quella bassa ne limiterà la velocità a 10 Km/h. Inoltre è presente il sistema di assistenza alla spinta del monopattino, funzione decisamente comoda qualora lo si stesse trasportando a mano.

Buona anche la gestione dell'erogazione della potenza in base all'autonomia della batteria residua. Molti monopattini elettrici, così come alcune biciclette elettriche, soffrono di un problema piuttosto fastidioso relativo proprio a questi fattori: quando la batteria è carica, la potenza erogata dal motore è massima ma, quando è scarica, il motore tende a dimostrarsi meno potente. Ebbene, nell'isinwheel S9Pro questo problema non è assolutamente presente e, per tutto il tempo, la potenza erogata del motore mi è sembrata uniforme e costante.

Autonomia della batteria

La batteria integrata nell'isinwheel S9Pro è una 7.5 Ah che funziona a 42v. Ed è una capienza di tutto rispetto che permette al monopattino di garantire un'autonomia di circa 25-30 Km. Nei miei test, dato il mio peso ed i numerosi saliscendi di Avellino, sono riuscito a percorrere circa 22 Km con una sola carica, il che non è niente male.

Nella media i tempi di ricarica: per passare dallo 0% al 100% potrebbero volerci poco più di 5 ore con il caricabatterie con presa europea incluso nella confezione.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale dell'isinwheel S9Pro è di 399,99 euro ma, tramite i box in basso, potreste acquistarlo in sconto sfruttando un coupon. Le opzioni di acquisto sono due: tramite il sito ufficiale lo potrete acquistare a 319,99 euro, mentre su Amazon lo potrete acquistare a 349,99 euro attivando il coupon direttamente nella pagina del prodotto.

E si tratta di un prezzo niente male, soprattutto considerando che si tratta di un monopattino elettrico animato da un buon motore, con ruote grandi e che integra gli ammortizzatori ed un freno a disco: tutte caratteristiche che non è poi così ovvio trovare in questa fascia di prezzo.

La sua leggerezza e la sua compattezza lo rendono poi perfetto non solo per gli spostamenti cittadini, ma anche per quei fondi stradali non proprio uniformi tipo i pavé oppure le strade di Avellino (che sono un vero e proprio campo minato).





