Google Play Store: scoperte 3 app truffa, sono state scaricate oltre 20 milioni di volte

Sul Play Store di Google non sempre finiscono app affidabili che offrono esattamente quel che la descrizione promette. Spesso e volentieri, infatti, alcune applicazioni malware riescono a superare i controlli di sicurezza di Google, mentre altre sono delle vere e proprie app-truffa pensate per risucchiare ogni vostro singolo centesimo, proprio come Lucky Step. I ricercatori di Dr. Web hanno individuato delle app Android il cui unico obiettivo è truffarvi, e Lucky Step è una di queste.

Queste tre app Android sono qui solo per truffarvi

Dal mese di dicembre ad oggi, non solo sono aumentate le attività di malware come adware e spyware, ma sono anche aumentate le app-truffa sul Google Play Store. È quanto emerso dall'ultimo rapporto pubblicato da Dr. Web, una nota azienda di sicurezza informatica. I ricercatori sono riusciti ad individuare tre applicazioni il cui unico scopo è quello di trascinare l'utente in una spiacevole truffa.

Parliamo di titoli molto popolari come Lucky Step, WalkingJoy e Lucky Habit: Health Tracker, applicazioni per il tracciamento delle attività che insieme raccolgono oltre 20 milioni di download. Queste app promettono premi in denaro al raggiungimento di determinati obiettivi di fitness, ma nella maggior parte dei casi quegli obiettivi sono impossibili da raggiungere e prevedono anche la visione di una quantità infinita di spot pubblicitari. Oltre ciò, queste app non hanno mai verificato i metodi di pagamento degli utenti, per cui la possibilità di ricevere realmente un premio in denaro è davvero molto, molto bassa.

Un dettaglio molto curioso è che queste tre app si collegano ad uno stesso server di comando, per cui potrebbero appartenere ad uno stesso sviluppatore. Ma ancora più grave, questo server è conosciuto per essere solitamente utilizzato per diffondere malware. Queste app sono ancora attive sul Play Store di Google, per cui evitate di installarle sul vostro smartphone per evitare truffe. Se ne siete già in possesso, provvedete subito a cancellarle.

