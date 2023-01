Sky Go è la prima app con i principali canali TV italiani

L'app di Sky Go ha ricevuto un importante aggiornamento che sarà molto apprezzati dagli spettatori televisivi nostrani: all'interno di un'unica app tutti i principali canali TV italiani. Se finora era necessario affidarsi a più app per poterli vedere, adesso ne basta una grazie alla piattaforma di streaming di Sky.

L'app Sky Go si aggiorna e aggiunge tutti i principali canali RAI, Mediaset e non solo

Dentro all'app Sky Go non sarà presente solamente il catalogo Sky ma anche i canali RAI 1, RAI 2, RAI 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7, tutti disponibili per coloro che sono abbonati a Sky. Sarà possibile fruirne sia da smartphone che da tablet e PC grazie all'app dedicata, assieme ovviamente al database di contenuti on demand di Sky. Una volta installata l'app, basta aprirla e direttamente nella home saranno presenti le dirette dei canali generalisti di RAI, Mediaset e La7; per tutti gli altri canali secondari, invece, bisognerà continuare a fare affidamento alle varie app RaiPlay e Mediaset Infinity.

A 10 anni dalla sua creazione, Sky Go è riuscita nell'impresa di raggruppare in un'unica app tutti i canali TV più visti in Italia, seppur sia una novità limitata ai soli abbonati Sky. E adesso la speranza è che nasca anche un'app gratuita che permetta di fare lo stesso, un po' come già avviene con l'app ufficiale Radioplayer per le stazioni radio italiane.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il