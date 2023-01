Ufficiale: Nothing Phone (2) ha una data, sarà più premium

Quando si iniziò a parlare per la prima volta di Nothing Phone (2), il co-fondatore ed ex OnePlus Carl Pei specificò che l'attesa per il secondo smartphone non sarebbe stata breve. Presentato nell'estate del 2022, Phone (1) ha attirato a sé alcune lamentele ma nel complesso si è dimostrato un prodotto in grado di distinguersi dalla massa. Come ogni brand per tech entusiast, la curiosità attorno al Phone (2) è molta, e grazie al primo annuncio ufficiale sappiamo che ambizioni avrà e soprattutto quando arriverà.

Nothing Phone (2) all'orizzonte: Carl Pei ne parla pubblicamente per la prima volta

Stranamente da quanto accade di solito, Nothing Phone (1) non è stato lanciato negli Stati Uniti se non qualche settimana fa in occasione del programma di beta testing per Android 13. Ecco, questa situazione cambierà da qui in avanti, perché lo stesso Carl Pei ha annunciato che Nothing Phone (2) sarà il primo smartphone della compagnia a debuttare anche sul suolo statunitense. E lo farà nel corso del 2023, pur non dando ovviamente un data precisa anche se ci aspettiamo che se ne riparli non prima dell'estate. Il lancio americano sarà accompagnato dalla collaborazione con i vari operatori telefonici e negozi fisici per dar modo ai consumatori di vedere il prodotto nella sua veste fisica.

Il CEO di Nothing ha colto la palla al balzo per dare qualche primo dettaglio sullo smartphone, specificando che sarà un più premium di Phone (1). Non è chiaro se sarà un top di gamma o meno, ma probabilmente potrebbe ambire a una fascia di prezzo superiore a quella dei 469€ a cui è stato lanciato il primo modello. Se foste curiosi di scoprirne la scheda tecnica, allora dovrete attendere ancora, perché mr. Pei si è limitato a dare un dettaglio più vago ma comunque rilevante. “Il software sarà una grande area di interesse“, lasciando intuire che potremmo aspettarci una Nothing OS più evoluta rispetto alla prima versione, da molti reputata fin troppo essenziale al punto di risultare scarna.

Inutile dire che Nothing Phone (2) sarà un prodotto votato al design così come lo sono tutti gli altri che compongono il catalogo Nothing; non a caso, i primi concept di Nothing Watch (1) lo dipingono come un orologio molto hi-tech. Sarà interessante scoprire se l'interfaccia LED Glyph sarà mantenuta o meno, e in che modo verrà declinata sul secondo telefono. E se si parla di ricerca avanguardistica, Carl Pei ha recentemente espresso la sua opinione sul primo pieghevole Nothing.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il