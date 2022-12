Hype per Nothing Phone (2)? L’attesa non sarà breve

In un mercato bulimico come quello degli smartphone, dove ogni mese assistiamo al lancio di molteplici modelli, Nothing Phone (2) potrebbe rappresentare un cambio di rotta per il mercato. Sin dalla sua nascita, Nothing ha provato a differenziarsi dalla concorrenza, additando il resto del mercato di essere noioso e osando con prodotti dall'estetica più ricercata. Lo abbiamo visto con le Ear (1), con le Ear (Stick) ma soprattutto con Nothing Phone (1) che, al netto di anomalie costruttive, si è contraddistinto per essere un telefono fuori dall'ordinario.

Nothing Phone (2) si farà attendere, in favore del supporto al primo Phone (1)

Sono passati circa sei mesi dal lancio del primo smartphone Nothing, e quando si parla di dispositivi di fascia media compagnie come Xiaomi, OPPO e vivo (e relativi sub-brand) ci hanno abituati a due prodotti all'anno. Ci si aspetterebbe che Nothing possa fare lo stesso e starsi preparando al lancio del futuro Nothing Phone (2), ma così non è e a sottolinearlo è lo stesso Carl Pei. Con il suo ultimo tweet, il patron di Nothing afferma che il lancio di Phone (2) non avverrà a breve, anzi, e il motivo è da ricercarsi proprio nell'attuale Phone (1).

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.



Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond. — Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022

L'obiettivo di Nothing è quello di supportare quanto più possibile Phone (1) e i suoi acquirenti, ottimizzando lo smartphone con aggiornamenti software come quello ad Android 13 che è attualmente in beta testing. Soltanto dopo si potrà iniziare a pensare a quello che sarà il secondo smartphone di casa Nothing, un'azienda che Carl Pei promette non lancerà dozzine di prodotti all'anno “come fanno gli altri“. Che è la stessa filosofia adottata dalla OnePlus degli anni d'oro, ma questo è un altro discorso. Se bisognerà attendere per un nuovo smartphone così non dovrebbe essere per le cuffie, con le Nothing Ear (2) che sembrano essere dietro l'angolo.

