Ci sarà mai un pieghevole Nothing? Carl Pei risponde

Nel prossimo futuro di Nothing sappiamo già cose bolle in pentola: ci sono le prossime cuffie Ear (2), forse addirittura un sub-brand e il rilascio di Android 13 per Phone (1); ma c'è anche chi fantastica con concept di cuffie over ear e persino un primo notebook. Ma se si parla di smartphone, la stessa compagnia ha confermato che ci vorrà ancora tempo prima del debutto del prossimo Phone (2). Nonostante questa attesa, c'è già chi in rete si domanda se Nothing creerà mai un suo modello pieghevole, una curiosità a cui ha risposto lo stesso Carl Pei.

Carl Pei risponde alle domande attorno al primo pieghevole targato Nothing

Il fondatore di Nothing si è spesso dimostrato molto schietto e trasparente nei confronti della sua compagnia e del mercato in generale, arrivando persino a recensire prodotti della concorrenza sul loro canale YouTube. Un modo di fare che sicuramente si discosta dalle classiche dinamiche delle grandi aziende, e quindi gli utenti hanno preso la palla al balzo manifestando la propria curiosità attorno al lancio di un possibile pieghevole Nothing.

A domanda, Carl Pei risponde nell'ultimo video YouTube, in cui non fa tanti giri di parole: non arriverà prima del 2025, ma fra tre anni o più non è un'ipotesi da escludere. Secondo Carl, i pieghevoli visti finora sono sicuramente migliorati sotto il profilo strutturale, ma c'è ancora del lavoro da fare per quanto riguarda il software; per lui, il form factor di riferimento rimane ancora oggi quello verticale anziché quello orizzontale degli ibridi smartphone/tablet, preferendo ai pieghevoli di fascia alta i flip phone in stile Samsung Galaxy Z Flip 4.

Volendo avanzare qualche ipotesi, fra tre anni la categoria dei flip phone sarà ancora più accessibile, grazie a costi di produzione e quindi prezzi di vendita più moderati. Non sarebbe strano, quindi, se il primo pieghevole Nothing sia un pieghevole in stile Z Flip e non in stile Z Fold, anche se mai dire mai.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il