Google Play Store: rimuovete queste 34 app dallo smartphone, contengono virus

Ci risiamo. Un team di esperti di cyber security hanno individuato e segnalato una serie di applicazioni Android che nascondono malware al proprio interno e che potrebbero aver compromesso la sicurezza dei dati e degli utenti. Tra le app, rientrano anche titoli che sono riusciti a raccogliere migliaia di download e che sono in realtà riuscite a diffondere il virus Joker, un pericoloso malware che può rubare le informazioni dallo smartphone e attivare servizi a pagamento all'insaputa dell'utente.

Ecco l'elenco delle 34 app Android che contengono virus

Il team di SecneurX è riuscito ad individuare un nuovo elenco di app malware che sono finite sul Play Store di Google e scaricate da migliaia e migliaia di utenti Android. Sono in totale 34 le applicazioni segnalate: dall'esterno, possono sembrare del tutto innocue e utili, e assumere le forme di servizi di photo-editing, gallerie di sfondi per lo smartphone o booster, ma in realtà queste app nascondono al loro interno dei pericolosi virus che possono compromettere la sicurezza dei dati personali.

Nella maggior parte dei casi, il malware diffuso è noto e conosciuto come Joker. Questo non solo può arrivare a rubare le informazioni possedute sullo smartphone, ma può anche arrivare a controllare le pagine Web e attivare servizi a pagamento non richiesti, arrivando così a prosciugare il conto.

Ecco l'elenco delle 34 app malware segnalate dagli esperti di sicurezza di SecneurX. Se le avete sul vostro smartphone, vi consigliamo di disinstallarle immediatamente.

Logo Design Maker

Funny Emoji Keyboard

Animal Doodle Drawing

Paper Paint

Dexterity QR Scanner

Heart Rate Monitor

Fun Paint & Coloring

Beauty Christmas Songs

Epica Gamebox & Hub

Magic Face AI

Love Sticker

HD Screen Mirroring

Phone to TV

Photo Voice Translator

Effect Voice Changer

Quick PDF Scanner

Easy Voice Change

Fast Language Translator

Perfect Face Swap

Effects Photo Editor

Super Emoji Editor & Sticker

Blue Voice Changer

Cool Screen Mirroring

Phone Cleaner Lite

Digital Clock – Always display

Live Wallpaper – HD 3D/4D

Grape Camera & Photo Editor

Blood Glucose Recorder

Clever Clean – Batter Saver

Album Live Wallpaper & Theme

Shortcut Screen Mirroring

Mind Message

Advanced Cast Screen

Coloring Painting

Per una maggiore sicurezza, installate un antivirus sul vostro smartphone Android ed evitate di scaricare app da store esterni.

