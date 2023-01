Recensione Devolo WiFi 6 Repeater 5400: la SVOLTA!

La connessione ad internet non è più un bene di lusso al giorno d'oggi, ma uno strumento (o servizio, se vogliamo) indispensabile per lo svolgimento della quasi totalità delle attività quotidiane, a meno che non siamo disposti a restare ancora analogici, ma potremmo raddoppiare se non triplicare le perdite di tempo per la burocrazia, gli acquisti e anche l'informazione.

Ad ogni modo un problema molto frequente, da sempre, è quello legato la portata delle nostre reti Wi-Fi: capita spesso di avere il modem/router nella stanza principale dove l'impianto elettrico prevedeva la presa telefonica o l'arrivo della Fibra, e di avere scarsa se non addirittura alcuna copertura Wi-Fi nelle altre stanze.

In passato vi ho parlato di soluzioni mesh tramite le Powerline di Devolo, una soluzione molto ben funzionante e ampiamente scalabile ma con un unico problemino, ovvero il prezzo. Oggi vi presento un'altra proposta di Devolo, il WiFi 6 Repeater 5400 che è sicuramente più economico ma decisamente concreto nelle sue funzionalità.

Recensione Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione del Devolo WiFi 6 Repeater 5400 è veramente ridotto ed essenziale: al suo interno troviamo, infatti, il solo dispositivio ed il suo alimentatore da parete. Anche il manuale canonico di istruzioni è assente, e lascia spazio ad uno striminzito foglietto illustrativo bifacciale che ci lascia intuire quanto pratica e veloce sia la configurazione di questo dispositivo.

Costruzione, design e prima configurazione

Prima di parlarvi di cose più tecniche, voglio dare insieme a voi uno sguardo all'aspetto estetico e costruttivo del Devolo WiFi 6 Repeater 5400: è realizzato ovviamente in plastica con finiture opache, possiede delle linee piuttosto minimal e lo conferma l'estrema pulizia nel design del prodotto, il quale spicca soltanto per i quattro led frontali che vanno a formare il classico simbolo delle reti Wi-Fi.

Questo led frontale si illumina di colore rosso quando il sistema non è funzionante, mentre si illumina di verde quando è stata stabilita la connessione: logicamente quante più tacche verdi sono illuminate, più significa che abbiamo un collegamento di rete affidabile e performante con la nostra rete primaria.

Sulla parte inferiore c'è un piccolo piedistallo estraibile per favorire il posizionamento in verticale del dispositivo, mentre sul retro c'è un pulsante per l'accoppiamento rapido con la nostra rete, due porte LAN e la porta per l'alimentazione.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del Devolo WiFi 6 Repeater 5400, l'azienda ha studiato due possibilità:

Access Point , dove il dispositivo acquisisce il segnale di rete tramite un cavo LAN collegato al modem principale, qualora fossimo sprovvisti di un modem/router dotato di connessione Wi-Fi. E' la modalità più semplice, per cui un prodotto come questo è decisamente overkill.

, dove il dispositivo acquisisce il segnale di rete tramite un cavo LAN collegato al modem principale, qualora fossimo sprovvisti di un modem/router dotato di connessione Wi-Fi. E' la modalità più semplice, per cui un prodotto come questo è decisamente overkill. Repeater, il segnale della nostra rete principale viene potenziato senza l'utilizzo di alcun cavo nel mezzo. Il dispositivo viene posizionato al centro, fra la zona “bianca” dove non c'è rete Wi-Fi e la zona “primaria” dove è installato il nostro modem/router principale.

In entrambi i casi il procedimento di configurazione e installazione è fulmineo ed avviene interamente tramite smartphone con una procedura guidata che sarebbe più complicato descrivere a parole, che mettere in pratica nel concreto. La cosa da sapere è che per la configurazione in modalità access point è necessario essere collegati via cavo al router primario, mentre per la modalità Repeater è sufficiente premere il pulsante WPS sui due dispositivi per farli entrare in modalità di ricerca e accoppiarsi in totale autonomia.

Tanto per essere chiari sul fronte tecnico e hardware, il Devolo WiFi 6 Repeater 5400 supporta ovviamente le reti 2.4GHz, 5GHz ed il nuovo standard Wi-Fi 6; è dotato di antenne MIMO 4×4 su radio a 5Ghz ed è certificato Mesh, ciò vuol dire che lo si può utilizzare a cascata con altri dispositivi (anche della stessa azienda) per far sì che il sistema sia ulteriormente scalabile e ampliabile senza difficoltà.

Test di velocità e stabilità

Ho fatto logicamente dei test con la mia connessione domestica che, come spesso ci tengo a ribadire, non è il massimo: maledetto digital divide! Ad ogni modo la mia configurazione è la seguente:

Provider : TIM ex Telecom

: TIM ex Telecom Tipo di connessione : FTTR (fibra misto rame)

: FTTR (fibra misto rame) Portata massima (via Cavo): circa 55/10Mbps

massima (via Cavo): circa 55/10Mbps Modem principale: Tim Hub+

Primi due test

Chiarita la mia configurazione di partenza ho eseguito alcuni test che vi riepilogo in questo modo:

Primo test

Distanza dal Modem TIM: 5 metri e 3 pareti con porte in legno chiuse

Distanza dal Devolo WiFi 6 Repeater 5400: 1 metri

Risultato: 52/9,12Mbps

Ping: 18ms

Secondo test

Distanza dal Modem TIM: 5 metri e 3 pareti con porte in legno chiuse

Devolo WiFi 6 Repeater: DISATTIVATO

Risultato: 49,8/7,88Mbps

Ping: 18ms

Come potrete notare nel mio caso il router Tim ha una portata piuttosto buona e riesce a coprire interamente l'appartamento di circa 100mq nel quale è ben distribuita la rete Wi-Fi, ma nel secondo gruppo di test qui in basso viene il bello.

Secondo gruppo di test

Primo test

Distanza dal Modem TIM: 1 piano di differenza, circa 10 metri di distanza

Distanza dal Devolo WiFi 6 Repeater 5400: 1 piano di distanza

Risultato: 53,1/8,59Mbps

Ping: 18ms

Secondo test

Distanza dal Modem TIM: 1 piano di differenza, circa 10 metri di distanza

Devolo WiFi 6 Repeater: DISATTIVATO

Risultato: 14,9/5,46Mbps

Ping: 12ms

In questa situazione il Devolo WiFi 6 Repeater 5400 diventa letteralmente indispensabile per riuscire a coprire interamente una casa distribuita su più livelli dove nessun router tradizionale, neanche tra quelli più costosi, può riuscire ad offrire delle performance di alto profilo. L'unico lato negativo nel mio caso è stato quello di aver visto il mio ping salire di qualche ms, ma è tollerabile se non si fa un uso prettamente gaming della rete.

Prezzo e Considerazioni

Il resoconto sul kit Devolo WiFi 6 Repeater 5400 è onestamente più che positivo: il dispositivo funziona molto bene, è semplicissimo da configurare ed è letteralmente alla portata di tutti. Ho avuto la possibilità di provarlo per un po' di tempo e devo dire che anche nelle sessioni di utilizzo più intenso della rete (tipo download di file, gaming e via discorrendo) è sempre rimasto stabile.

Rimane tuttavia una soluzione per utenti esigenti, visto il suo costo di circa 150 euro, ma personalmente vi consiglierei di spendere qualcosina in più e puntare ad un prodotto completo, piuttosto che affrontare la spesa più volte con dispositivi più economici (e meno performanti).

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.