Redmi Smart Band 2 in arrivo in Italia: prezzo svelato

Aggiornamento 29/01: abbiamo i prezzi con cui Redmi Smart Band 2 dovrebbe arrivare in Italia. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Sembra ormai tutto pronto al debutto della nuova Redmi Smart Band 2 in Europa, e l'ultima smartband del sub-brand Xiaomi arriverà anche in Italia. Dopo essere stata inaugurata nel mercato cinese alla fine dello scorso anno, grazie ai rumors trapelati in rete adesso ne conosciamo anche il prezzo italiano.

Redmi Smart Band 2 in Italia: l'arrivo nel nostro mercato è ormai imminente

Redmi Smart Band 2 è stata certificata per l'Italia, e per la smartband si prospetta un posizionamento di mercato come alternativa intermedia a Xiaomi Band 7 e Band 7 Pro. Siglata come M2225B1, ha display TFT da 1,47″ con risoluzione 320 x 172 pixel e 450 nits di luminosità, incastonato in una scocca leggera 15 grammi con spessore di 9,99 mm. Ha certificazione 5ATM per la resistenza all'acqua fino a 50 metri, integra una batteria da 210 mAh con autonomia fino a 14 giorni. La sensoristica comprende un cardiofrequenzimetro 24g in grado di misurare anche i valori SpO2 e la qualità del sonno, offrendo oltre 30 modalità sportive e oltre 100 bandfaces personalizzabili.

Disponibile con 6 cinturini TPU di diverse colorazioni (Olive, Ivory, Pink, Snazzy Green, Blue e Black), è stato svelato che Redmi Smart Band 2 sarà lanciata in Europa al prezzo di listino di 34,99€, rispetto ai 49,99€ a cui venne lanciata la precedente Redmi Smart Band Pro.

