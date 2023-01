Samsung Galaxy A14 in arrivo in versione 4G LTE: un leak svela tutto

È stato il primo smartphone della serie A di quest'anno, è ancora fresco di lancio ma già si parla di un papabile nuovo modello. Samsung Galaxy A14 ritornerà in versione 4G e un leak ci anticipa quali dovrebbero essere le differenze che troveremo con questa variante.

Samsung Galaxy A14 4G LTE quasi senza segreti: immagini, specifiche, prezzo e uscita leak

Il recente Galaxy A14 5G è stato presentato una manciata di giorni dopo Capodanno, per ora solo in alcuni mercati. Per la disponibilità in Italia dovremo pazientare ancora, ma nel frattempo comincia a farsi strada anche Samsung Galaxy A14 4G: una variante LTE sarebbe in lavorazione, come da tradizione per vari modelli della serie A.

Il passaggio dal 4G al 5G non è stato di certo lineare e il colosso tecnologico asiatico continua a proporre medio gamma a filo tra le due generazioni (anche in Italia). Un modello LTE per chi è restio a fare il passo avanti ed uno votato al nuovo standard di connettività.

Tornando al prossimo Galaxy A14 4G, in termini di design non ci saranno differenze; le novità saranno sotto al cofano, con dei passi indietro in termini di specifiche tecniche. La variante LTE adotterà un corpo più sottile, ma sarà dotato di uno schermo con refresh rate a 60 Hz (contro i 90 Hz del terminale 5G).

Non troveremo un chipset Exynos, bensì un Helio G80 di MediaTek (supportato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD). Non mancherà la One UI 5.0 su base Android 13 mentre il comparto fotografico dovrebbe offrire un triplo modulo da 50 + 5 + 2 MP con grandangolo e macro.

Completerebbero il pacchetto una selfie camera da 13 MP ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W. Insomma, le uniche differenze con la variante 5G starebbero nella frequenza di aggiornamento del display e nel SoC a bordo.

Il futuro Samsung Galaxy A14 4G dovrebbe arrivare in Europa a marzo 2023, al prezzo di partenza intorno ai 200€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il