Realme GT Neo 5 nelle prime immagini: la Purple Edition è uno spettacolo!

Siamo tutti in trepidante attesa del prossimo modello della gamma Neo: si tratta di una serie sempre interessante grazie al suo design “sportivo” e alle ottime specifiche. A questo giro, almeno per quanto riguarda il look, si farà un altro passo avanti grazie alla Realme GT Neo 5 Purple Edition: sarà anche tamarra ma ha stile da vendere!

Realme GT Neo 5 Purple Edition nelle prime immagini ufficiali

Nelle scorse ore la casa cinese ha pubblicato dei teaser criptici che facevano riferimento alla presenza di una luce LED particolare a bordo del prossimo modello. Ora il mistero è stato svelato dalle prime immagini ufficiali di Realme GT Neo 5 Purple Edition: l'azienda ha confermato il design del prossimo dispositivo, mostrando una colorazione viola sgargiante, linee sportive ed una luce LED posizionata accanto alla fotocamera, all'interno di un ampio modulo semitrasparente.

Si tratta di un LED di notifica RGB rettangolare e sottile, che circonda il chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Il retro mostra una tripla fotocamera con doppio anello.

I gusti sono sempre soggettivi, ma l'effetto finale è decisamente ben riuscito. Realme GT Neo 5 è un dispositivo elegante e allo stesso tempo fresco e giovanile. Volete saperne di più prima del debutto? Ecco il nostro approfondimento dedicato: vi ricordiamo che l'uscita è attesa per il mese di febbraio e che si tratterà del primo modello con ricarica da 240W.

