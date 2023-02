Lo smartphone Realme x Coca-Cola ha una data d’uscita

Dopo le indiscrezioni iniziali, con tanto di immagini leak, è arrivata la conferma ufficiale dello smartphone targato Coca-Cola: si tratterà di una versione speciale di Realme 10 Pro 5G ed ora sappiamo anche la data di presentazione (che è vicinissima).

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition: ufficiale la data di presentazione

Tramite un poster nuovo di zecca, Realme ha svelato l'identità del suo smartphone Coca-Cola: si tratterà del recente Realme 10 Pro 5G, medio gamma caratterizzato da un look giovanile e buone specifiche. La data di presentazione è fissata per il 10 febbraio e il lancio avverrà per il mercato Global. Non sono stati ancora specificati i paesi interessati, ma di certo non mancherà l'India: restano i dubbi per l'Europa e restiamo in attesa di saperne di più.

Per quanto riguarda le caratteristiche di Realme 10 Pro 5G x Coca-Cola Edition non ci aspettiamo novità nelle specifiche ma un design rinnovato per l'occasione (già protagonista di alcuni render leak). Per la scheda tecnica ci troveremo sicuramente alle prese con uno smartphone dotato di uno schermo LCD da 6.7″ a 120 Hz, equipaggiato con lo Snapdragon 695, una fotocamera da 108 MP e ricarica da 33W.

